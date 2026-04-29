logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blago srpske umjetnosti vraćeno kući: Srbija otkupila remek-djelo Paje Jovanovića za 170.000 funti u Londonu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Srbija je otkupila sliku "Stražar koji se odmara" autora Paje Jovanovića, na aukciji u Londonu za 170.000 funti, saopšteno je iz Ministarstva kulture Srbije.

Izvor: Ministarstvo kulture Srbije

Vlada je ovlastila Ambasadu Srbije u Velikoj Britaniji da na javnoj aukciji "Sadebi" kupi ovo dragocjeno djelo, koje će čuvati Istorijski muzej Srbije.

Kupovinom ove slike Istorijski muzej Srbije je obogaćen reprezentativnim djelom iz orijentalističkog opusa Paje Jovanovića.

Riječ je o ulju na platnu dimenzija 44,5 sa 53,5 centimetara, kojim je obogaćeno kulturno nasljeđe Srbije.

Ministar kulture Srbije Nikola Selaković rekao je da otkup ove dragocjene slike Paje Jovanovića predstavlja nastavak dosljedne i odgovorne kulturne politike usmjerene na zaštitu, očuvanje i povratak srpskog kulturnog nasljeđa.

Podsjetio je da su u prethodnom periodu u Srbiju vraćena brojna dragocjena kulturna dobra kao što su srebrni svijećnjak sa dvora dinastije Obrenovića, uramljena fotografija kraljice Natalije, dvije srpske rukopisne knjige "Srpski oktoih" i "Žitije Varlaama i Joasafa".

Osim toga, u zemlju su vraćena i pisma Mileve Marić Ajnštajn i Alberta Ajnštajna, štap kralja Milana sa binoklom u dršci, bokal iz kneževskog servisa, kao i slika Uroša Predića "Portret djevojčice sa knjigom u fotelji".

Pavle Paja Jovanović (1859—1957) najznačajniji je srpski predstavnik akademskog realizma i jedan od najistaknutijih slikara evropske i srpske umjetnosti sa kraja 19. i početka 20. vijeka.

Slika "Stražar koji se odmara" pripada njegovom čuvenom orijentalističkom ciklusu koji je umjetniku donio svjetsku slavu.

"Stražar koji se odmara", kao i druge slike ove tematike, predstavljaju značajan dokument prepoznavanja Balkana, ali i teritorija koje su ostale pod osmanskom upravom, kao posebnog prostora Evrope, u kojem, osim sukoba i razlika, postoje zajedničke karakteristike, kulturne osobenosti i vrijednosti.

S obzirom na to da se veliki deo orijentalističkog opusa Paje Jovanovića nalazi u privatnim kolekcijama širom svijeta, Ministarstvo kulture je otkupom ove slike omogućilo da Istorijski muzej Srbije, kao republička ustanova zaštite, upotpuni svoj fond. 

(Srna)

Tagovi

slika Srbija Paja Jovanović umjetnost

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA