Blago srpske umjetnosti vraćeno kući: Srbija otkupila remek-djelo Paje Jovanovića za 170.000 funti u Londonu

Srbija je otkupila sliku "Stražar koji se odmara" autora Paje Jovanovića, na aukciji u Londonu za 170.000 funti, saopšteno je iz Ministarstva kulture Srbije.

Izvor: Ministarstvo kulture Srbije

Vlada je ovlastila Ambasadu Srbije u Velikoj Britaniji da na javnoj aukciji "Sadebi" kupi ovo dragocjeno djelo, koje će čuvati Istorijski muzej Srbije.

Kupovinom ove slike Istorijski muzej Srbije je obogaćen reprezentativnim djelom iz orijentalističkog opusa Paje Jovanovića.

Riječ je o ulju na platnu dimenzija 44,5 sa 53,5 centimetara, kojim je obogaćeno kulturno nasljeđe Srbije.

Ministar kulture Srbije Nikola Selaković rekao je da otkup ove dragocjene slike Paje Jovanovića predstavlja nastavak dosljedne i odgovorne kulturne politike usmjerene na zaštitu, očuvanje i povratak srpskog kulturnog nasljeđa.

Podsjetio je da su u prethodnom periodu u Srbiju vraćena brojna dragocjena kulturna dobra kao što su srebrni svijećnjak sa dvora dinastije Obrenovića, uramljena fotografija kraljice Natalije, dvije srpske rukopisne knjige "Srpski oktoih" i "Žitije Varlaama i Joasafa".

Osim toga, u zemlju su vraćena i pisma Mileve Marić Ajnštajn i Alberta Ajnštajna, štap kralja Milana sa binoklom u dršci, bokal iz kneževskog servisa, kao i slika Uroša Predića "Portret djevojčice sa knjigom u fotelji".

Pavle Paja Jovanović (1859—1957) najznačajniji je srpski predstavnik akademskog realizma i jedan od najistaknutijih slikara evropske i srpske umjetnosti sa kraja 19. i početka 20. vijeka.

Slika "Stražar koji se odmara" pripada njegovom čuvenom orijentalističkom ciklusu koji je umjetniku donio svjetsku slavu.

"Stražar koji se odmara", kao i druge slike ove tematike, predstavljaju značajan dokument prepoznavanja Balkana, ali i teritorija koje su ostale pod osmanskom upravom, kao posebnog prostora Evrope, u kojem, osim sukoba i razlika, postoje zajedničke karakteristike, kulturne osobenosti i vrijednosti.

S obzirom na to da se veliki deo orijentalističkog opusa Paje Jovanovića nalazi u privatnim kolekcijama širom svijeta, Ministarstvo kulture je otkupom ove slike omogućilo da Istorijski muzej Srbije, kao republička ustanova zaštite, upotpuni svoj fond.

(Srna)