Spektakl kakav se rijetko viđa: NASA astronautkinja iz letjelice SpaceX snimila fenomen iznad Antarktika

Iako se aurorama australis ne pridaje dovoljno pažnje jer se javljaju iznad uglavnom nenaseljenog Antarktika, astronautkinja Džesika Mejr pokazala je njihovu spektakularnu ljepotu kroz nesvakidašnji ubrzani snimak.

Izvor: Instagram / @astro_jessica

Astronautkinja agencije NASA, Džesika Mejr, objavila je na društvenim mrežama nesvakidašnji snimak južne polarne svjetlosti, zabilježen direktno iz letjelice Dragon kompanije SpaceX.

Ovaj ubrzani video snimak prikazuje intenzivne magnetnozelene trake koje su se formirale direktno ispod Međunarodne svemirske stanice, sa kojom je Dragon trenutno povezan.

Za razliku od sjevernog pandana, južna polarna svjetlost ili aurora australis znatno rjeđe dospijeva u fokus javnosti.

Iako se iznad Antarktika javlja jednako često kao i sjeverna svjetlost, ovaj fenomen ostaje manje poznat isključivo zbog činjenice da su južni polarni predjeli skoro potpuno nenaseljeni.

Složenost i dinamika zabilježenog fenomena iznenadili su i samu posadu. Autorka snimka je istakla da je svjetlost vijugala neposredno ispod same letjelice, stvarajući specifičan eterični spektakl.

Ove svjetlosne pojave nastaju pod uticajem Zemljinog magnetnog polja, koje privlači i usmjerava naelektrisane čestice sa Sunca ka polarnim regionima.

Kada ove solarne čestice uđu u atmosferu, dolazi do sudara sa česticama gasova iz atmosfere, što oslobađa energiju u vidu talasastih i svjetlucavih pojaseva različitih boja.