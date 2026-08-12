Slike pokojnika ne bi trebalo da stoje pored fotografija živih: Postoji jezivo vjerovanje o njihovoj "energiji"

Slike pokojnika navodno treba držati u albumima crne boje ili u crnoj kesi.

Izvor: Katharina Brandt / Alamy / Profimedia

Postoji vjerovanje da su slike pokojnika povezane su sa svijetom mrtvih.

Gotovo da ne postoji osoba koja u svojoj kući ima barem neku fotografiju preminulih predaka, rođaka, prijatelja ili roditelja.

Iako postoji vjerovanje da su fotografije preminulih ljudi povezane sa svijetom mrtvih, postoje pravila o čuvanju takvih fotografija koja bi trebalo ispoštovati, ukoliko vjerujete u takve stvari.

Ne smiju biti na vidiku

Smatra se da slike pokojnika ne smiju da vise na zidu, da budu u ramu ili na stolu, odnosno da ne smiju biti na vidiku. Vjeruje se da, ukoliko se ovaj savjet ignoriše, slika uzima energiju živih ljudi.

Ukoliko se fotografije čuvaju u albumu, a vi ih povremeno pogledate sa nostalgijom, to je u redu, ali ako su vam stalno na vidiku, navodno mogu da prouzrokuju postepeno pogoršanje fizičkog i emotivnog stanja.

Trebaju biti odvojene od fotografija živih ljudi

Fotografije mrtvih bi trebalo držati odvojene od fotografija živih, a ukoliko se na istoj fotografiji nalaze i živi i mrtvi, oni koji duboko vjeruju čak i sijeku ili cijepaju takve fotografije, kako bi se odvojila energija živih od energije mrtvih.

Još neka vjerovanja

Slike pokojnika navodno treba držati u albumima crne boje ili u crnoj kesi.

Pored toga, savjetuje se da se slike umrlih gledaju samo u danima koji su predviđeni za prisjećanje na mrtve, poput zadušnica.

(Lepote Srbije/MONDO)