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Mrak na displeju: Tojota povlači više od 650.000 "kemrija" širom svijeta

Mrak na displeju: Tojota povlači više od 650.000 "kemrija" širom svijeta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Proizvođač automobila "Tojota" potvrdio je da povlači sa tržišta oko 655.000 vozila marke "Kemri" širom svijeta zbog greške na displeju koja bi prilikom pokretanja vozila mogla da onemogući signalizaciju, poput pokazivača pravca i svjetala upozorenja.

Tojota povlači više od 650.000 "kemrija" Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Većina tih vozila prodata je u SAD, gdje je problem prisutan kod više od 508.000 hibridnih "kemrija" proizvedenih ove i prošle godine, prenosi AP.

Prema dokumentima koje je objavila američka Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na putevima, ova vozila imaju problem sa displejem od sedam inča, preko kojeg je povezana svjetlosna signalizacija i upozorenja, a koji prilikom pokretanja može ostati bez prikaza.

Osim pokazivača pravca i svjetala upozorenja, zbog ovog problema možda neće funkcionisati ni određena upozorenja, poput podsjetnika za vezivanje sigurnosnog pojasa i zvučnog signala koji upozorava da je ključ ostao u bravi.

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tojota automobili

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