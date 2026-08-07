Da li se crni automobili više zagrijavaju na vrućinama: Automehaničar savjetuje kako da se vozi tokom ljeta

Auto-mehaničar Đorđe Čljukić upozorava vozače da budu oprezni tokom velikih vrućina.

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Visoke ljetnje temperature mogu da zagreiu unutrašnjost automobila na više od 60 stepeni, zbog čega je važno pravilno rashladiti vozilo prije polaska, ne ostavljati opasne predmete u kabini i redovno održavati klima-uređaj, upozorio je auto-mehaničar Đorđe Čljukić.

Čljukić je savjetovao da je najbolje parkirati vozilo u hladovini, ali da to često nije moguće. Zbog toga vozači prije ulaska u automobil treba da otvore vrata ili prozore kako bi iz kabine izašao vreli vazduh, a zatim uključe klima-uređaj i sačekaju minut ili dva da sistem počne efikasno da rashlađuje unutrašnjost.

"Najbolje bi bilo ako možete da se parkirate hladovini, ali to je retkost. Poslije osam sati dođete do automobila, a unutra je bukvalno kao u rerni. Zato je vrlo bitno da se otvore vrata ili prozori kako bi taj vreo vazduh koliko-toliko izašao. Ako imate mogućnost, upalite auto, uključite klimu i sačekajte minut-dva. Klimi treba vremena da rashladi sistem i da hladan vazduh potisne onaj vruć iz kabine", rekao je Čljukić za RTS.

Savjetuje vozačima da koriste zaštitu za vjetrobransko staklo, jer se tako smanjuje zagrijavanje instrument table, volana i unutrašnjosti vozila.

Da li se crni automobili više zagrijavaju?

Na temperaturu utiče i boja automobila, ali ona nije jedini faktor koji određuje koliko će se kabina zagrajati.

"Subjektivni oshećaj je da se crni automobil mnogo više gruje nego što su pokazala ta mherenja, ali definitivno ima razlike u boji. Crni auto, auto tamnije boje, brže se zagruje", naveo je Čljukić.

On dodaje da su zatamnjena stakla i zaštita od sunca dobra pomoć u smanjenju zagrijavanja.

"Zatamnjena stakla su odlična stvar. To je taj efekat staklene bašte. Možete imati savršen klima-sistem, ali kada vam sunce bije u vjetrobransko staklo, temperatura će i dalje biti velika. Bitno je da sunce ne udara direktno u instrument tablu i volan, jer poslije nekoliko sati na suncu ne možete da ih dodirnete", rekao je on.

Šta ne treba ostavljati u automobilu? Tokom toplotnih talasa u vozilu ne treba ostavljati predmete koji mogu da budu opasni usled visokih temperatura. Posebno se izdvajaju upaljači, dezodoransi, sredstva za dezinfekciju, mobilni telefoni, gazirana pića i drugi predmeti koji nisu predviđeni da budu dugo izloženi velikim temperaturama u zatvorenom vozilu.

Na koliko podesiti klimu u automobilu tokom velikih vrućina?

Kada je riječ o temperaturi na koju treba podesiti klima-uređaj, Čljukić objašnjava da uslovi u automobilu nisu isti kao kod kuće.

"U kolima je to malo drugačije u odnosu na kućne klime. Ta temperatura ne može nikada da dostigne ono što piše na displeju. Možete da stavite klimu na 17 stepeni, ali u automobilu nikada neće biti 17 stepeni, jer je mnogo slabija izolacija nego u kući", rekao je on.

Prema njegovim riječima, važno je da razlika između temperature u vozilu i spoljašnje temperature ne bude prevelika.

"Vrlo je bitno da ne izlazimo iz ledenog auta napolje. To je kao kada iz prostora gdje je 24 ili 25 stepeni izađete na 40 stepeni. To može da bude ozbiljan problem za zdravlje. Treba rashladiti automobil koliko nam je prijatno, ali ne praviti ekstremne razlike", istakao je Čljukić.

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On dodaje da se temperatura u automobilu, posebno ako je vozilo tamne boje, vrlo brzo ponovo poveća nakon isključivanja klima-uređaja.

"Onog trenutka kada ugasite klimu, za nekoliko minuta temperatura se vrlo brzo vrati na pređapnje stanje. Zato je važno pravilno koristiti sistem hlađenja“, rekao je Čljukić.

Redovno održavanje prije puta

Pored pravilnog korišćenja klime, važna je i priprema vozila za duže putovanje.

Čljukić savjetuje vozačima da prije puta provere nivo motornog ulja, rashladnu tečnost, tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, pritisak u gumama i opšte stanje vozila.

"Nemojte dolaziti dva dana pred put sa neispravnim vozilom i očekivati da će sve biti riješeno. Ako se auto redovno održava, pregled pred put će biti samo rutina", rekao je on.

Auto-mehaničar podsjeća i da klima-uređaj treba servisirati najmanje jednom u dvije godine.

"Nije dovoljno što vi mislite da klima radi. Ako nedostaje rashladnog gasa, ona neće raditi punim kapacitetom, a to se najviše vidi kada su temperature oko 40 stepeni i kada vozilo stoji u mjestu", zaključio je Čljukić za RTS.

(EUpravo zato/RTS)