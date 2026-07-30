Osvježavajuća grčka salata sa tjesteninom: Možete je spremiti unaprijed, a gotova je za manje od 20 minuta

Pripremite grčku salatu sa tjesteninom koju možete da napravite unaprijed. Ovaj obrok je ukusan, hranljiv i gotov za samo 20 minuta.

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Kada želite obrok koji je istovremeno osvježavajuć, zasitan i jednostavan za pripremu, grčka salata sa tjesteninom je odličan izbor.

Spoj hrskavog povrća, slanog feta sira, maslina i aromatičnog preliva daje bogat mediteranski ukus, dok tjestenina čini salatu dovoljno hranljivom da može biti i lagani ručak ili večera.

Još jedna velika prednost je što može da se priprema unaprijed, a nakon nekoliko sati u frižideru postaje još ukusnija.

Sastojci

Za salatu:

450 g tjestenine

1 krastavac

250 g čeri paradajza ili 2 veća paradajza

1 paprika

120 g feta sira

80 g maslina bez koštica

50 g crvenog luka

Za preliv:

80 ml vinskog sirćeta

100 ml maslinovog ulja

1 kašičica suvog origana

1/2 kašičice belog luka u prahu

so i svježe mljeveni biber po ukusu

Priprema

Skuvajte tjesteninu u dosta posoljene vode prema uputstvu sa pakovanja, ali tako da ostane blago čvrsta. Procijedite je i odmah isperite hladnom vodom kako biste zaustavili kuvanje.

Krastavac isijecite na manje kockice, čeri paradajz prepolovite, papriku isjeckajte na kockice, crveni luk sitno nasjeckajte, a masline isecite na kolutiće.

Bonus savjet: Za zasitniji obrok dodajte grilovanu piletinu ili ćuretinu isečenu na trakice.

U manjoj posudi sjedinite maslinovo ulje, sirće, origano, bijeli luk u prahu, so i biber. Dobro umutite dok se sastojci ne povežu.

U velikoj činiji pomiješajte ohlađenu testeninu, pripremljeno povrće, masline i izmrvljeni feta sir. Prelijte dresingom i pažljivo promiješajte.

Pokrijte činiju i ako ne žurite, ostavite salatu u frižideru najmanje dva sata kako bi tjestenina upila preliv, a ukusi se lijepo sjedinili. Prije služenja još jednom lagano promiješajte.