Osvježavajuća grčka salata sa tjesteninom: Možete je spremiti unaprijed, a gotova je za manje od 20 minuta

Pripremite grčku salatu sa tjesteninom koju možete da napravite unaprijed. Ovaj obrok je ukusan, hranljiv i gotov za samo 20 minuta.
Kada želite obrok koji je istovremeno osvježavajuć, zasitan i jednostavan za pripremu, grčka salata sa tjesteninom je odličan izbor.
Spoj hrskavog povrća, slanog feta sira, maslina i aromatičnog preliva daje bogat mediteranski ukus, dok tjestenina čini salatu dovoljno hranljivom da može biti i lagani ručak ili večera.
Još jedna velika prednost je što može da se priprema unaprijed, a nakon nekoliko sati u frižideru postaje još ukusnija.
Sastojci
Za salatu:
450 g tjestenine
1 krastavac
250 g čeri paradajza ili 2 veća paradajza
1 paprika
120 g feta sira
80 g maslina bez koštica
50 g crvenog luka
Za preliv:
80 ml vinskog sirćeta
100 ml maslinovog ulja
1 kašičica suvog origana
1/2 kašičice belog luka u prahu
so i svježe mljeveni biber po ukusu
Priprema
Skuvajte tjesteninu u dosta posoljene vode prema uputstvu sa pakovanja, ali tako da ostane blago čvrsta. Procijedite je i odmah isperite hladnom vodom kako biste zaustavili kuvanje.
Krastavac isijecite na manje kockice, čeri paradajz prepolovite, papriku isjeckajte na kockice, crveni luk sitno nasjeckajte, a masline isecite na kolutiće.
Za zasitniji obrok dodajte grilovanu piletinu ili ćuretinu isečenu na trakice.
U manjoj posudi sjedinite maslinovo ulje, sirće, origano, bijeli luk u prahu, so i biber. Dobro umutite dok se sastojci ne povežu.
U velikoj činiji pomiješajte ohlađenu testeninu, pripremljeno povrće, masline i izmrvljeni feta sir. Prelijte dresingom i pažljivo promiješajte.
Pokrijte činiju i ako ne žurite, ostavite salatu u frižideru najmanje dva sata kako bi tjestenina upila preliv, a ukusi se lijepo sjedinili. Prije služenja još jednom lagano promiješajte.