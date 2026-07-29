Kraljica ljetnjih vrućina: Cvijet koji cvjeta neprekidno sve do prvih mrazeva

Vinka nije poseban cvijet samo zbog svoje ljepote, već i zbog otpornosti! Cvjeta kao luda sve do zime, a evo kako da je gajite...

Izvor: Youtube/Printscreen/Garden Happy

Vinka, poznata i kao madagaskarski zimzelen, jedan je od najljepših cvijeća koje tokom cijelog ljeta i rane jeseni krasi bašte, balkone i terase. Iako je mnogi nazivaju vinkom, botaničari je danas uglavnom svrstavaju u rod Catharanthus, pa se često može naći pod nazivom Catharanthus roseus ili madagaskarski zimzelen.

Poreklom je iz toplijih krajeva svijeta, pre svega sa Madagaskara, ali raste i u Indiji, Kini i na Kubi. Kod nas se najčešće gaji kao jednogodišnja biljka, jer ne podnosi niske temperature.

Postoji razlog zbog kog se vinka sve češće može vidjeti na balkonima, terasama i u gradskim žardinjerama. Za razliku od mnogih cvjetnica koje tokom ljetnjih žega prestaju da cvjetaju, vinka upravo tada pokazuje svoju punu raskoš. Odlično podnosi visoke temperature, kratke periode suše i jako sunce, zbog čega je mnogi nazivaju "kraljicom ljetnjih vrućina". Dok druge biljke traže svakodnevnu njegu, vinka nastavlja da stvara nove pupoljke sve do prvih jesenjih hladnoća.

Cvijet koji cvjeta mjesecima

Vinka ima sjajne tamnozelene listove i cvjetove u različitim bojama – bijeloj, roze, ljubičastoj, crvenoj, pa čak i dvobojnim nijansama. Uz pravilnu njegu cvjeta neprekidno od početka ljeta pa sve do prvih hladnijih dana. Odlično izgleda u saksijama, žardinjerama, visećim korpama, kamenjarima i kao cvjetna bordura u bašti.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda vinka!

Kako se gaji vinka?

Ova biljka važi za jednu od najzahvalnijih ukrasnih vrsta jer nije zahtijevna za održavanje. Vinki je potrebno umjereno zalivanje. Zemlja treba da bude blago vlažna, ali nikako natopljena vodom. Tokom velikih vrućina korisno je povremeno orošavanje, naročito ako se gaji u saksiji.

Najviše voli mnogo svjetlosti, ali ne i cjelodnevno jako podnevno sunce. Najljepše uspijeva na mestu koje je osvijetljeno, uz malo senke tokom najtoplijeg dijela dana. Veoma je osjetljiva na hladnoću i promaju, pa temperatura ne bi trebalo da bude niža od 17 stepeni. Zbog toga se u našim krajevima preko zime uglavnom gaji kao sobna biljka ili se svake godine sadi iznova.

Najbolje uspeva u rastresitom i dobro dreniranom zemljištu. Tokom perioda cvjetanja preporučuje se redovna prihrana đubrivom za cvjetnice, jednom do dva puta nedjeljno, kako bi biljka obilno cvjetala.

Vinka se lako razmnožava sjemenom ili reznicama. Ako je gajite iz sjemena, idealno vrijeme za sjetvu je april ili maj. Reznice se brzo ožiljavaju ako imaju dovoljno toplote i svjetlosti, pa je razmnožavanje veoma jednostavno čak i za početnike.

Ipak, iako je izuzetno dekorativna, vinka je otrovna biljka. Svi njeni dijelovi sadrže jedinjenja koja mogu biti štetna ako se progutaju, zbog čega je treba držati van domašaja male djece i kućnih ljubimaca. Uz malo pažnje i pravilnu njegu, ovaj cvijet će vas nagraditi raskošnim cvjetanjem tokom gotovo cijele sezone i unijeti živopisne boje u svaki balkon, terasu ili baštu.