Kao sa druge planete: 6 najneobičnijih vodenih čuda na Zemlji koja prkose logici (FOTO)

Naša planeta obiluje rijekama i jezerima, ali pojedine vodene površine svojim izgledom, hemijskim sastavom i bojama djeluju toliko nestvarno da izgledaju kao pejzaži sa nekog drugog svijeta.

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Od jarko roze nijansi i smrtonosno slanih basena, do rijeka koje mijenjaju boje i ogromnih prirodnih ogledala — ovo su šest najneobičnijih prirodnih fenomena na Zemlji.

Roze jezero Hilijer (Australija)

Na ostrvu Midl, uz obalu Zapadne Australije, nalazi se jezero Hilijer, poznato po svojoj jarko roze vodi. Posmatrano iz vazduha, jezero stvara fascinantan kontrast: ružičasta vodena površina okružena je gustim zelenilom i bijelim pijeskom, dok se u neposrednoj blizini nalazi tamnoplavi Indijski okean.

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Za razliku od nekih drugih roze jezera, Hilijer zadržava svoju karakterističnu boju tokom čitave godine, a pretpostavlja se da su za ovaj fenomen zaslužni mikroorganizmi i alge prilagođene ekstremnom salinitetu.

Jezero Natron – Ekstremni alhemičar prirode (Tanzanija/Kenija)

Smješteno na granici Tanzanije i Kenije, Natron je jedno od najsurovijih jezera u Africi. Zbog izuzetno visoke koncentracije soli i alkalnosti, voda u pojedinim periodima dobija jarkocrvenu i roze boju. Iako su uslovi za život izuzetno teški, a temperatura vode nerijetko visoka, jezero je postalo ključno stanište i gnjezdište za milione patuljastih flamingosa.

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Svijetom su kružile fotografije životinja koje izgledaju kao da su pretvorene u kamen u njegovoj vodi, ali iako je ta tvrdnja preuveličana, Natron zaista predstavlja jedan od hemijski najspecifičnijih prirodnih basena.

Pjegavo jezero Kliluk (Kanada)

U kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija nalazi se jezero Kliluk, koje tokom ljetnjih mjeseci poprima izgled prirodnog mozaika. Kada tokom vrućina voda počne da isparava, na površini se pojavljuju stotine odvojenih, okruglih bazena zelenkastih, žutih i plavih nijansi.

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Ovaj vizuelni efekat nastaje uslijed visoke koncentracije različitih minerala poput magnezijum-sulfata, kalcijuma i natrijuma. Za lokalne narode, jezero Kliluk od davnina ima i duboko kulturno i duhovno značenje.

Kanjo Kristales – Rijeka pet boja (Kolumbija)

Kanjo Kristales u Kolumbiji s pravom nosi titulu jedne od najljepših rijeka na svijetu. U određenom periodu godine, njeno korito poprima kombinaciju crvene, žute, zelene, plave i crne boje, zbog čega izgleda poput tečne duge.

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Tajna ovog fenomena leži u jedinstvenim vodenim biljkama Macarenia clavigera, koje pod uticajem odgovarajućićih uslova, sunčeve svjetlosti i nivoa vode mijenjaju boju i pretvaraju riječni tok u prirodno umjetničko djelo.

Kavah Idžen – Kiselinsko jezero (Indonezija)

Unutar kratera vulkana Idžen na ostrvu Java nalazi se jedno od najvećih kiselinskih kraterskih jezera na svijetu. Njegova voda ima očaravajuću tirkiznu boju, koja je izuzetno opasna jer je zasićena sumpornom kiselinom i opasnim hemijskim jedinjenjima.

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Pored opasnog jezera, ovaj lokalitet je poznat i po fenomenu "plave vatre" — tokom noći, uslijed sagorijevanja sumpornih gasova pod visokim pritikom i temperaturom, iz pukotina vulkana izbijaju plavi plamenovi.

Salar de Ujuni (Bolivija)

Salar de Ujuni u Boliviji je najveća slana ravnica na svijetu, nastala presušivanjem praistorijskih jezera. Tokom sušne sezone, ovo područje izgleda kao beskrajna bijela pustinja prekrivena pravilnim geometrijskim oblicima od soli. Međutim, u sezoni kiša, tanak sloj vode pretvara ravnicu u gigantsko prirodno ogledalo. Granica između neba i zemlje tada u potpunosti nestaje, stvarajući iluziju hodanja po oblacima.

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Ova čuda prirode dokazuju da za fascinantne, vanzemaljske prizore nije potrebno napuštati planetu — dovoljno je istražiti skrivene kutke koje je Zemlja sama stvorila.