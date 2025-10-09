Otkrijte "Oko Zemlje": Ovo je najmističnije mjesto u našem komšiluku koje oduzima dah

Na jugoistoku Hrvatske, u podnožju planine Dinare, nalazi se prirodni fenomen koji sve više osvaja pažnju putnika iz cijelog svijeta, izvor rijeke Cetine, poznat i kao Oko Zemlje. Ovo je priča o njemu.

Izvor: Shutterstock/Airpixel - Drone imagery

Jedan od najfascinantnijih prirodnih dragulja Hrvatske krije se u njenom južnom dijelu. To je izvor rijeke Cetine, poznatiji pod upečatljivim imenom Oko Zemlje.

Prirodni fenomen u srcu Dinarskog masiva

Oko Zemlje je izvor rijeke Cetine, smešten u podnožju planinskog vijenca Dinara.

Iako podsjeća na ogromnu podvodnu pećinu ili vrtaču, ovaj izvor je zapravo dio istog podzemnog vodenog sistema koji hrani rijeku Cetinu, čiji tok završava u Jadranskom moru.

@visit The eye of the earth! This magnificent spring has an unusual shape and colour and is one of the sources of Dalmatia's longest river, the Cetina. It stretches for about 65 miles before emptying into the Adriatic Sea. Its waters flow at the foot of the Dinara, Croatia's highest mountain massif. It is known as the "eye of the earth" because it resembles an eye in various shades of blue and turquoise. From above, it is undeniably one of the region's most unique and fascinating natural wonders. Would you visit? @around.the.world.family ♬ original sound - Visit

Njegov nadimak nije slučajan - stijene koje ga okružuju formiraju gotovo savršen krug oko bademasto oblikovanog, smaragdno-zelenog jezerceta.

U središtu se voda spušta na ogromne dubine (ronioci su zaronili i do 120 metara), pa se formira tamnoplava nijansa koja zaista podseća na oko koje gleda iz srca Zemlje.

Gledano iz vazduha, ovaj prizor izgleda gotovo nestvarno.

Kako stići do Oka Zemlje?

Izvor Cetine se nalazi na krajnjem jugu Hrvatske, oko sat vremena vožnje sjeverno od popularnog Splita.

Ako krećete iz Dubrovnika, glavnog međunarodnog aerodroma u regiji, trebaće vam oko tri do četiri sata vožnje, u zavisnosti od gužvi i graničnih prelaza.

Do izvora možete doći sopstvenim automobilom, što je odlična opcija za one koji žele slobodu istraživanja. Za one koji više vole organizovani pristup, dostupne su brojne ture koje uključuju posjetu Oku Zemlje.

Različite agencije organizuju izlete koji, pored posjete izvoru, uključuju i ručak, kao i obilazak obližnjih plaža i sela. Tu su i ture koje povezuju prirodne ljepote sa lokalnim vinskim degustacijama, što je savršena kombinacija za hedoniste.

Šta raditi na izvoru rijeke Cetine?

Većina posjetilaca dolazi ovde kako bi uživala u miru i zadivljujućoj prirodi. Kupanje u kristalno čistoj vodi je jedno od najpopularnijih iskustava, ali budite spremni: za razliku od toplih izvora, ova voda je hladna, čak i usred ljeta.

U blizini se nalazi i Park prirode Dinara, proglašen 2021. godine, poznat po brojnim planinarskim stazama i netaknutoj prirodi.

Najpopularnija staza je devet milja duga ruta ka najvišem vrhu Hrvatske, koja pruža spektakularan pogled i izazov čak i iskusnijim planinarima.

Ova regija, Dalmacija, nudi i više od 3.000 kilometara biciklističkih staza, brojne pećine, plaže i istorijske lokalitete, uključujući rimske ruševine u Splitu koje datiraju još iz trećeg i četvrtog vijeka.

Dioklecijanova palata u Splitu

Izvor: Shutterstock/Wirestock Creators

Zašto posjetiti Oko Zemlje?

Ako tražite mjesto koje spaja prirodnu ljepotu, tišinu, avanturu i inspiraciju, Oko Zemlje je savršen izbor. Ovaj prirodni fenomen nije samo raj za fotografe i avanturiste, već i snažan podsjetnik na to koliko priroda umije da bude čudesna i tajanstvena.

Oko zemlje

Izvor: Shutterstock/stu.dio

Idealno je za kraći izlet iz Splita, kao i za duže putovanje kroz Dalmatinsku unutrašnjost.

Spojite posjetu ovom izvoru sa degustacijom lokalnih vina, planinarenjem ili istraživanjem jadranskih obala i dobićete iskustvo koje se pamti cijeli život.

(M.A./EUpravo zato/metadornetwork.com)