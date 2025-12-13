Čoko moko torta koju svi vole: Savršena poslastica za predstojeće slave i praznike

Napravite savršenu poslasticu za predstojeće slave i praznike - čoko moko tortu koju svi vole.

Kada poželite brzinski desert koji će oduševiti sve, napravite čoko-moko tortu sa gotovim korama. Svaki sloj ove torte krije bogatstvo ukusa - tamne, sočne kore natopljene čokoladnim mlijekom, kremasti fil od kisele pavlake i mljevene plazme, i nježan šlag koji sve povezuje u savršenu harmoniju tekstura i ukusa.

Laka za pripremu, a dovoljno impresivna da osvoji i najzahtjevnije sladokusce, ova torta unosi posebnu notu na slavsku, prazničnu ili bilo koju trpezu i garantuje oduševljenje porodice i gostiju.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta

Porcije: 10–15

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme hlađenja: najmanje 6 sati (preko noći idealno)

Ukupno vrijeme pripreme: oko 6-8 sati

Težina: lako

Sastojci:

Za kore:

1 pakovanje tamnih kupovnih kora za tortu

500 ml čokoladnog mlijeka za natapanje

Za fil:

700 ml kisele pavlake

250 g šećera u prahu

300 g mljevene plazme

800 ml slatke pavlake

1. korak: Mućenje slatke pavlake

Mutite slatku pavlaku dok ne dobijete čvrstu, pjenastu teksturu. Ovo ćete koristiti za dva fila.

2. korak: Priprema fila

U velikoj posudi pomiješajte kiselu pavlaku, šećer u prahu, mljevenu plazmu i 6 kašika umućene slatke pavlake. Dobro sjedinite da nastane kremast fil.

Savjet za sočnost Da bi torta bila još sočnija, pošto su kupovne kore suvkaste - nakon natapanja čokoladnim mlijekom, lagano ih premažite tankim slojem džema ili čokoladnog sirupa.

3. korak: Filovanje torta

Prvu koru pažljivo natopite čokoladnim mlijekom. Premažite trećinom fila sa plazmom, a zatim trećinom umućene slatke pavlake. Postupak ponovite još dva puta dok ne potrošite sve kore i filove.

4. korak: Završni fil i dekoracija

Preostalu slatku pavlaku rasporedite preko cijele torte. Po želji dodajte sjeckane orahe ili čokoladnu glazuru na vrh torte za dekoraciju i dodatni ukus.

5. korak: Hlađenje

Tortu ostavite u frižideru da odstoji preko noći, mada je poželjno i duže, kako bi kore upile čokoladno mlijeko i bolje se spojile sa filom.

