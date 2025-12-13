Čoko moko torta koju svi vole: Savršena poslastica za predstojeće slave i praznike

Napravite savršenu poslasticu za predstojeće slave i praznike - čoko moko tortu koju svi vole.
Kada poželite brzinski desert koji će oduševiti sve, napravite čoko-moko tortu sa gotovim korama. Svaki sloj ove torte krije bogatstvo ukusa - tamne, sočne kore natopljene čokoladnim mlijekom, kremasti fil od kisele pavlake i mljevene plazme, i nježan šlag koji sve povezuje u savršenu harmoniju tekstura i ukusa.
Laka za pripremu, a dovoljno impresivna da osvoji i najzahtjevnije sladokusce, ova torta unosi posebnu notu na slavsku, prazničnu ili bilo koju trpezu i garantuje oduševljenje porodice i gostiju.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: torta
Porcije: 10–15
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme hlađenja: najmanje 6 sati (preko noći idealno)
Ukupno vrijeme pripreme: oko 6-8 sati
Težina: lako
Sastojci:
Za kore:
- 1 pakovanje tamnih kupovnih kora za tortu
- 500 ml čokoladnog mlijeka za natapanje
Za fil:
- 700 ml kisele pavlake
- 250 g šećera u prahu
- 300 g mljevene plazme
- 800 ml slatke pavlake
Priprema:
1. korak: Mućenje slatke pavlake
Mutite slatku pavlaku dok ne dobijete čvrstu, pjenastu teksturu. Ovo ćete koristiti za dva fila.
2. korak: Priprema fila
U velikoj posudi pomiješajte kiselu pavlaku, šećer u prahu, mljevenu plazmu i 6 kašika umućene slatke pavlake. Dobro sjedinite da nastane kremast fil.
Da bi torta bila još sočnija, pošto su kupovne kore suvkaste - nakon natapanja čokoladnim mlijekom, lagano ih premažite tankim slojem džema ili čokoladnog sirupa.
3. korak: Filovanje torta
Prvu koru pažljivo natopite čokoladnim mlijekom. Premažite trećinom fila sa plazmom, a zatim trećinom umućene slatke pavlake. Postupak ponovite još dva puta dok ne potrošite sve kore i filove.
4. korak: Završni fil i dekoracija
Preostalu slatku pavlaku rasporedite preko cijele torte. Po želji dodajte sjeckane orahe ili čokoladnu glazuru na vrh torte za dekoraciju i dodatni ukus.
5. korak: Hlađenje
Tortu ostavite u frižideru da odstoji preko noći, mada je poželjno i duže, kako bi kore upile čokoladno mlijeko i bolje se spojile sa filom.
(Stvar ukusa/MONDO)