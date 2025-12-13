logo
Čoko moko torta koju svi vole: Savršena poslastica za predstojeće slave i praznike

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Napravite savršenu poslasticu za predstojeće slave i praznike - čoko moko tortu koju svi vole.

Čoko moko torta Izvor: Shutterstock

Kada poželite brzinski desert koji će oduševiti sve, napravite čoko-moko tortu sa gotovim korama. Svaki sloj ove torte krije bogatstvo ukusa - tamne, sočne kore natopljene čokoladnim mlijekom, kremasti fil od kisele pavlake i mljevene plazme, i nježan šlag koji sve povezuje u savršenu harmoniju tekstura i ukusa.

Laka za pripremu, a dovoljno impresivna da osvoji i najzahtjevnije sladokusce, ova torta unosi posebnu notu na slavsku, prazničnu ili bilo koju trpezu i garantuje oduševljenje porodice i gostiju.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: torta 

Porcije: 10–15

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme hlađenja: najmanje 6 sati (preko noći idealno)

Ukupno vrijeme pripreme: oko 6-8 sati

Težina: lako

Sastojci:

  • Za kore:

  • 1 pakovanje tamnih kupovnih kora za tortu
  • 500 ml čokoladnog mlijeka za natapanje

  •  Za fil:

  • 700 ml kisele pavlake
  • 250 g šećera u prahu
  • 300 g mljevene plazme
  • 800 ml slatke pavlake

Priprema:

1. korak: Mućenje slatke pavlake

Mutite slatku pavlaku dok ne dobijete čvrstu, pjenastu teksturu. Ovo ćete koristiti za dva fila.

2. korak: Priprema fila

U velikoj posudi pomiješajte kiselu pavlaku, šećer u prahu, mljevenu plazmu i 6 kašika umućene slatke pavlake. Dobro sjedinite da nastane kremast fil.

Savjet za sočnost

Da bi torta bila još sočnija, pošto su kupovne kore suvkaste - nakon natapanja čokoladnim mlijekom, lagano ih premažite tankim slojem džema ili čokoladnog sirupa. 

 3. korak: Filovanje torta

Prvu koru pažljivo natopite čokoladnim mlijekom. Premažite trećinom fila sa plazmom, a zatim trećinom umućene slatke pavlake. Postupak ponovite još dva puta dok ne potrošite sve kore i filove.

4. korak: Završni fil i dekoracija

Preostalu slatku pavlaku rasporedite preko cijele torte. Po želji dodajte sjeckane orahe ili čokoladnu glazuru na vrh torte za dekoraciju i dodatni ukus.

5. korak: Hlađenje

Tortu ostavite u frižideru da odstoji preko noći, mada je poželjno i duže, kako bi kore upile čokoladno mlijeko i bolje se spojile sa filom.

(Stvar ukusa/MONDO)

