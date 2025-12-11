logo
Mlinci sa špinatom: Već poslije prvog zalogaja, svi će vas pitati za recept

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte mlince sa špinatom po receptu za koji će vas svi pitati poslije prvog zalogaja.

Mlinci sa špinatom Izvor: Shutterstock

Mlinci sa špinatom donose harmoniju ukusa koja će vam ugrijati i dušu i stomak. Kremasti sos od pavlake i bijelog luka obavija svaki komadić tijesta i prikriva aromu špinata koju mnogi ljudi ne vole.

Jednostavan i realativno brz za pripremu, ovo je recept koji ćete poslije prvog isprobavanja stalno praviti, toliko je dobar. 

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: tjestenina

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 200 g mlinaca
  • 300 g barenog špinata
  • 200 g pavlake za kuvanje
  • 1 čaša kisele pavlake
  • 2 kašike ulja
  • 2-3 čena bijelog luka
  • 1 kocka za supu
  • voda po potrebi
  • so, biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Prženje luka i spanaća

U tiganju zagrijte ulje i propržite sitno isjeckan bijeli luk. Dodajte špinat i miješajte dok se ne sjedini sa aromom luka.

2. korak: Dodavanje pavlaka i začina

U špinat dodajte kiselu i neutralnu pavlaku, začinite solju i biberom. Kratko prokuvajte kako bi se ukusi sjedinili.

Savjet za bolji ukus:

Prije pečenja mlince pospite sa oko 70 g grama rendanog sira - to će jelu dati još bolji ukus i aromu.

3. korak: Kuvanje mlinaca

Mlince izlomite i ubacite u ključalu vodu u kojoj je rastvorena kocka za supu. Kuvajte dok ne omekšaju, a zatim dobro ocijedite.

4. korak: Miješanje mlinaca i spanaća

Pomiješajte mlince sa sosom od špinata i prebacite smjesu u pleh.

5. korak: Pečenje

Pecite 30 minuta na 220 stepeni dok površina ne dobije zlatnu boju.

(Stvar ukusa/Mondo)

