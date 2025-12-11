Mlinci sa špinatom: Već poslije prvog zalogaja, svi će vas pitati za recept

Isprobajte mlince sa špinatom po receptu za koji će vas svi pitati poslije prvog zalogaja.
Mlinci sa špinatom donose harmoniju ukusa koja će vam ugrijati i dušu i stomak. Kremasti sos od pavlake i bijelog luka obavija svaki komadić tijesta i prikriva aromu špinata koju mnogi ljudi ne vole.
Jednostavan i realativno brz za pripremu, ovo je recept koji ćete poslije prvog isprobavanja stalno praviti, toliko je dobar.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: tjestenina
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 200 g mlinaca
- 300 g barenog špinata
- 200 g pavlake za kuvanje
- 1 čaša kisele pavlake
- 2 kašike ulja
- 2-3 čena bijelog luka
- 1 kocka za supu
- voda po potrebi
- so, biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Prženje luka i spanaća
U tiganju zagrijte ulje i propržite sitno isjeckan bijeli luk. Dodajte špinat i miješajte dok se ne sjedini sa aromom luka.
2. korak: Dodavanje pavlaka i začina
U špinat dodajte kiselu i neutralnu pavlaku, začinite solju i biberom. Kratko prokuvajte kako bi se ukusi sjedinili.
Prije pečenja mlince pospite sa oko 70 g grama rendanog sira - to će jelu dati još bolji ukus i aromu.
3. korak: Kuvanje mlinaca
Mlince izlomite i ubacite u ključalu vodu u kojoj je rastvorena kocka za supu. Kuvajte dok ne omekšaju, a zatim dobro ocijedite.
4. korak: Miješanje mlinaca i spanaća
Pomiješajte mlince sa sosom od špinata i prebacite smjesu u pleh.
5. korak: Pečenje
Pecite 30 minuta na 220 stepeni dok površina ne dobije zlatnu boju.
(Stvar ukusa/Mondo)