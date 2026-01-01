Da li su automatski mjenjači zaista bolji od ručnih? Evo šta je ključ dugotrajnosti i kvaliteta

Automatski mjenjači sve su popularniji zbog udobnosti, ali dugotrajnost zavisi od pravilnog korišćenja i održavanja, dok su ručni jednostavniji i često izdržljiviji.

Automatski mjenjači sve su češći u novim automobilima, ali su i sve traženiji kod polovnih. Prilikom kupovine automobila, jedan od glavnih faktora koji utiču na odluku jeste dugotrajnost, pa se postavlja pitanje da li je dugotrajniji ručni ili automatski mjenjač?

Odgovor vozača koji koriste automatiku po pravilu je identičan: ko jednom proba automatski mjenjač, na ručni se više nikada ne vraća. To je činjenica koju rijetko koji vozač može osporiti, naročito kada je reč o premijum modelima. Međutim, problem nastaje ako dođe do kvara…

Automobili sa ručnim menjačem dugo su bili preferirani izbor u Evropi. Projektovani su tako da traju tokom cijelog životnog vijeka vozila, koji kod većine savremenih modela lako prelazi najmanje 300.000 kilometara. Pređene razdaljine koje uključuju stotine hiljada, pa čak i milione promjena brzina zavise i od toga da li se vozi više na otvorenom putu ili u gradu. Iskusan vozač koji pravilno koristi kvačilo i mjenjač može značajno produžiti njihov radni vijek.

S druge strane, nepravilno korišćenje može dovesti do prijevremenog habanja kvačila i drugih komponenti.

Međutim, ručno mijenjanje brzina postaje sve rjeđe. Smanjuje se i broj modela koji se mogu naručiti sa ručnim mjenjačem, a tom trendu doprinosi i sve veća elektrifikacija pogona. Ako posmatramo po segmentima, luksuzna vozila su već sada sto odsto automatizovana, a slično je i kod SUV i terenskih vozila.

Udobnost vožnje sa automatikom znatno je veća, a zbog sve veće proizvodnje i cijene su postale niže. Iako su se donedavno automatski mjenjači povezivali sa većom potrošnjom goriva, danas oni u pravilu imaju 7, 8 ili 9 brzina, što omogućava i ekonomičnu vožnju. Generalno, savremeni automatski mjenjači projektovani su da budu veoma izdržljivi, ali njihova mehanička složenost može ih učiniti podložnijim kvarovima ukoliko se ne održavaju pravilno. S druge strane, automobili sa ručnim mjenjačem obično su izdržljiviji zbog svoje mehaničke jednostavnosti.

Ipak, to ne znači da su automatski mjenjači manje pouzdani. Savremeni automatski mjenjači značajno su unapređeni kada je riječ o izdržljivosti i pouzdanosti.

Zaključak: bez obzira na to koji izbor preferirate, ključ dugotrajnosti je pravilno korišćenje i održavanje. Automatski mjenjači zahtijevaju specijalizovano održavanje koje ne obavljaju svi mehaničari, poput zamjene ulja i dodatnih provjera. Ručni mjenjači takođe zahtevaju održavanje, ali ono je uglavnom jeftinije i rjeđe. Ono što ne možete znati prilikom kupovine polovnog automobila jeste u kojoj mjeri su prethodni vozači vodili računa o mjenjaču i koliko je bio izložen prekomjernom trošenju.

