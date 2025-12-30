Od usisivača do hiperautomobila: Dreame najavio električnu zvijer - od 0 do 100 za manje od 2 sekunde

Poznati proizvođač usisivača Dreame ulazi u svijet električnih automobila sa modelom koji cilja titulu najbržeg na svijetu.

Izvor: Dreame

Kineska kompanija Dreame je na našem tržištu najpoznatija kao proizvođač robotskih i štapnih usisivača. Iako je osnovana tek 2017. godine, za kratko vrijeme je izgradila ozbiljan ugled u svojoj branši i poprilično samopouzdanje, pa je sada odlučila da zakorači u segment luksuznih električnih automobila.

U prilično iznenađujućoj objavi na društvenoj mreži Weibo, Dreame je podijelio nekoliko fotografija električnog hiperautomobila u razvoju, koji bi trebalo da se uživo predstavi već sljedećeg mjeseca na CES sajmu u Las Vegasu.

Izvor: Dreame

Kako tvrdi Dreame, automobil raspolaže sa više od 1.000 konjskih snaga, uz ubrzanje od 0 do 100 km/sat za manje od 2 sekunde. Zapravo, tvrdi se da će u pitanju biti najbrži luksuzni električni automobil na svijetu, a ni enterijer ne bi trebalo da zaostaje za tim ambicijama.

Najzanimljiviji deo čitavog tizera je činjenica da Dreame planira da samostalno proizvodi elektromotore za svoj luksuzni hiperautomobil. To, međutim, i nije toliko iznenađenje, s obzirom na to da se kompanija već sada hvali najmoćnijim motorima u segmentu robotskih usisivača. Sasvim je logično da će željeti da to tehnološko prvenstvo prenese i na tržište električnih automobila.

Performansama Dreame hiperautomobila trebalo bi da doprinese i napredan sistem hlađenja, zahvaljujući kojem temperatura ne bi smjela da prelazi 15 stepeni Celzijusa, što bi značajno pomoglo u očuvanju maksimalne snage.

Dreame želi da preuzme titulu najbržeg električnog automobila na svetu.

Izvor: Dreame

Iako će obećanja Dreame-ja možda djelovati nerealno, treba imati u vidu da električni automobili nisu ni približno toliko složeni za razvoj i proizvodnju kao vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Aktuelni kineski bum u elektromobilnosti vrlo lako bi mogao da dovede do toga da u skorijoj budućnosti Dreame u Evropi ne viđamo samo u domaćinstvu, već i u garaži.

Konkurencija u Kini je, međutim, izuzetno jaka. Dreame će morati da nadigra velikane kao što je BYD, čiji modifikovani Yangwang U9 model je ljetos uspeo da obori rekord, prestigne Rimac Neveru i postane najbrži električni automobil na svijetu.