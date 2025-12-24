Android bag koji izluđuje vozače: Prijavljuju ga već godinu dana, rješenje ni na vidiku

Sve više korisnika prijavljuje da se Android telefoni povezuju sa kolima samo za pozive, dok muzika ne radi.

Izvor: Shutterstock

Bluetooth je u svojoj srži zamišljen kao pouzdano jrešenje za jednostavno povezivanje uređaja. Mnogi, ipak, neće složiti da stvari tako stoje u praksi. Sve više korisnika prijavljuje da Android telefoni imaju ozbiljne probleme sa povezivanjem na infotainment sisteme u automobilima.

Problem postoji više od godinu dana, a Google i dalje nema konkretno rješenje. Koliko je korisnika pogođeno? Nije poznato, ali broj prijava konstantno raste.

Prema navodima, bag je povezan sa načinom na koji Android upravlja Bluetooth vezama sa više profila. Telefon se automatski povezuje samo za pozive, dok Media Audio ostaje isključen. Zvuk iz aplikacija jednostavno ne prolazi. Privremeno rješenje postoji, ali je daleko od idealnog - korisnici moraju ručno da isključe i ponovo uključe Media Audio u bluetooth podešavanjima kako bi veza proradila u oba režima.

Prvi prijavljeni slučajevi odnosili su se na potpuno ažurirane Pixel 8 telefone. Stariji Pixel modeli tada nisu bili pogođeni. Situacija se u međuvremenu pogoršala. Novi izvještaji potvrđuju da problem sada zahvata i modele Pixel 7 i Pixel 9 serije, na stabilnim i beta verzijama Android-a. Pogođen je i određen broj Samsung Galaxy telefona.

Zanimljivo je da se problem najčešće javlja u automobilima japanskih proizvođača, među kojima se najčešće pominju Mazda, Toyota i Honda. Jedan korisnik navodi da je od Google-ovih zaposlenih dobio savjet da jednostavno proba drugi automobil. Tom prilikom mu je sugerisano da vozilo iz 2016. godine i telefon iz 2025. možda nisu kompatibilni, iako je Bluetooth standard razvijen upravo da bi pružio snažnu kompatibilnost sa starim i novim uređajima.

Za korisnike to znači samo jedno - još jedan ozbiljan bag, bez jasnog roka za ispravku. U ovom trenutku, softverska zakrpa više djeluje kao praznična želja nego kao realno očekivanje.