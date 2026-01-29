Testirali smo Huawei FreeClip 2: Ove slušalice nisu za svakoga, ali ko ih shvati - neće ih skidati

Huawei FreeClip 2 slušalice smo nosili od jutra do mraka - bez bola u ušima, bez pritiska i uz znatno bolji zvuk i bateriju nego ranije.

Izvor: Ilija Baošić

Kada su se originalne Huawei FreeClip slušalice pojavile na tržištu, njihov dizajn je djelovao kao eksperiment koji ili volite ili uopšte ne razumijete. Open-ear koncept, kačenje poput minđuša i potpuno odsustvo klasičnog "guranja u uvo" nisu bili za svakoga, ali su nudili nešto što većina konkurencije tada nije imala - izuzetan spoj udobnosti i praktičnosti.

Sa modelom FreeClip 2, koji se već neko vrijeme nalazi kod nas na testu, Huawei nastavlja u istom pravcu, ali sa jasnim ciljem da ispravi nedostatke prve generacije i dodatno ispolira koncept koji je u međuvremenu dobio i ozbiljnu konkurenciju.

Baš zato se drugo izdanje FreeClip slušalica sada nalazi pred znatno ozbiljnijim izazovom - mora da dokaže da open-ear koncept može da sazri, a ne samo da bude drugačiji.

Kako se FreeClip 2 model pokazao na našem testu i da li je Huawei uspio u svojoj nameri? U nastavku donosimo kompletne utiske.

Huawei FreeClip 2: Dizajn

Kada smo testirali originalni FreeClip u aprilu 2024. godine, dizajn slušalica bio je praktično jedinstven na tržištu. Danas je situacija drugačija. Brendovi kao što su TECNO, Soundcore i Baseus lansirali su rješenja vrlo sličnog open-ear koncepta, pa FreeClip 2 ne dolazi na prazan teren. Ipak, utisak je da je Huawei drugom generacijom čitav koncept podigao na još viši nivo.

Huawei FreeClip 2, originalni Huawei FreeClip i TECNO FreeHear 1

Izvor: Ilija Baošić

Kineska kompanija je zadržala prepoznatljiv oblik koji ne razlikuje lijevo i desno uvo, kao i trodjelnu strukturu koju čine loptasti dio sa drajverom, C-Bridge spoj i takozvani Comfort Bean koji naleže iza uveta. Međutim, nijedan od ova tri elementa nije ostao nepromijenjen.

Comfort Bean je značajno uži, dok je C-Bridge, iako vidno deblji nego kod prve generacije, sada osjetno mekši i elastičniji. Loptasti dio sa drajverom je blago uvećan, ali to se primjećuje samo pri direktnom poređenju. Rezultat su još lakše (5,1 gram umjesto dosadašnjih 5,6) i još udobnije bubice, koje su dodatno unaprijeđene IP57 sertifikatom otpornosti.

Izvor: Ilija Baošić

Pošto se FreeClip 2 kače na uvo poput minđuša (a tako i izgledaju), ne postoji dio koji ulazi u ušni kanal, niti se stvara neprijatan pritisak nakon višesatnog nošenja. C-Bridge nove generacije još bolje raspoređuje silu i prilagođava se obliku uha, pa slušalice stabilno i sigurno ostaju na mjestu tokom hodanja, trčanja ili naglih pokreta glave.

Bez ikakvog preuveličavanja, slušalice smo mogli da nosimo čitav dan - i jesmo - a vrlo često smo i zaboravljali da ih imamo na ušima. Da, toliko su udobne. I upravo je to jedna od njihovih najvećih prednosti u odnosu na klasične in-ear modele.

Najveći redizajn pretrpjela je kutijica za punjenje, pa sada dolazi u znatno kompaktnijem, četvrtastom obliku. Lako je prenosiva i bez problema staje u onaj mali džep na farmerkama za koji niko nije siguran čemu služi. Završna obrada je zaista na visokom nivou, šarka uliva povjerenje, a rebrasta tekstura plastične površine daje ne klizi olako pod prstima.

Međutim, postoji jedna diskutabilna osobina. Da bi smanjio dimenzije, Huawei je morao da promijeni način na koji slušalice "leže" u kutijici. Njihovo pozicioniranje nije intuitivno na prvi pogled i zahtijeva malo navikavanja. Nakon nekoliko dana korišćenja to prestaje da bude problem, ali kako je C-Bridge spoj sada elastičniji, a loptasti elementi praktično "u vazduhu", pri protresanju se iz unutrašnjosti kutijice čuje lupkanje.

Huawei FreeClip 2: Funkcije

Za punu funkcionalnost neophodno je instalirati Huawei AI Life aplikaciju.

Izvor: Ilija Baošić

Povezivanje Huawei FreeClip 2 slušalica sa telefonom, tabletom ili računarom je jednostavno i brzo. Bez problema se povezuju sa praktično svim modernim uređajima koji podržavaju Bluetooth, dok se same oslanjaju na Bluetooth 6.0 standard.

U duhu cjelodnevnog nošenja, jedna od najkorisnijih funkcija je Multipoint, odnosno istovremeno povezivanje slušalica sa dva uređaja. U praksi smo mogli da gledamo YouTube na računaru, bez ometanja ljudi u okolini, dok se zvuk automatski prebacivao na telefon u trenutku dolaznog poziva. Izuzetno korisno za poslovno okruženje.

Za osnovno korišćenje FreeClip 2 slušalica nije neophodna dodatna aplikacija. Međutim, za potpuni pristup funkcijama bilo je neophodno da instaliramo Huawei AI Life. Kroz aplikaciju se vrše ažuriranja softvera, podešavanje zvuka putem ekvilajzera i aktiviranje adaptivne jačine zvuka, koja automatski prilagođava glasnoću okruženju. Tu su i opcije za smanjenje kašnjenja zvuka, kao i upravljanje detekcijom nošenja, između ostalog.

Izvor: Ilija Baošić

Na raspolaganju je i prostorni zvuk, ali smo tu opciju, iz nekog razloga, mogli da vidimo samo na Huawei telefonu.

Kontrole se oslanjaju na dodire, a FreeClip 2 na ovom polju radi veoma pouzdano. Gotovo da nije bilo važno gdje ćemo kucnuti, jer su slušalice to precizno registrovale duž čitave površine. Putem aplikacije mogli smo da prilagodimo šta znače dva ili tri dodira, ali i da omogućimo prizivanje glasovnog asistenta zadržavanjem prsta na Comfort Bean-u. Prevlačenjem prsta gore ili dole kontrolisali smo jačinu zvuka.

Zanimljiva novina je i podrška za gestikuliranje glavom. Klimanjem se može odgovoriti na poziv, dok se odbijanje vrši odričnim pokretom glave, što se u određenim situacijama pokazalo kao iznenađujuće korisno rješenje.

Huawei FreeClip 2: Zvuk

FreeClip 2 slušalice ne naležu niti ulaze u ušni kanal.

Izvor: Ilija Baošić

Kao i kod svih open-ear slušalica, važno je odmah postaviti realna očekivanja. Huawei FreeClip 2 ne ulaze u ušni kanal niti ga zatvaraju, već su samo usmjerene ka njemu. Takav pristup donosi jasne prednosti, ali i ograničenja koja se ne mogu zaobići, bez obzira na cijenu ili tehnologiju.

Najveća prednost je stalna svijest o okolini. Tokom slušanja muzike na umjerenoj jačini, bez problema smo čuli šta se dešava oko nas, a razgovor sa ljudima u blizini bio je moguć bez skidanja slušalica.

Upravo zbog toga FreeClip 2 imaju najviše smisla u svakodnevnim situacijama, tokom rada, šetnje ili bavljenja sportom.

Sa druge strane, aktivno poništavanje buke u ovom formatu jednostavno nije moguće, pa FreeClip 2 nisu namijenjene onima koji žele da se potpuno isključe iz spoljašnjeg svijeta. U bučnom okruženju, poput gradskog prevoza ili prometne ulice, okolni zvuci su uvijek bili primetni, pa smo to pokušavali da nadomjestimo pojačavanjem muzike.

Izvor: Ilija Baošić

Kada je kvalitet zvuka u pitanju, upravo je on najveće unapređenje koje FreeClip 2 model donosi. Zahvaljujući drajveru sa dvostrukom dijafragmom, zvuk je osjetno glasniji, čist i dobro izbalansiran za većinu žanrova. Niski tonovi su prisutni i definisani, možda i iznad očekivanja za open-ear slušalice, ali i dalje ne mogu da pariraju klasičnim modelima - i to je surova realnost. Srednji i visoki tonovi ostaju jasni, sa solidnom separacijom, pa muzika i podkasti ne djeluju zagušeno ili mutno.

Jedan od neizbježnih kompromisa je i curenje zvuka. U tišim prostorijama ljudi u okolini su povremeno mogli da načuju ono što slušamo. Huawei je ovaj efekat ublažio kombinacijom mikrofona i softverskih rješenja, pa curenje nije bilo pretjerano izraženo, ali je i dalje postojalo u određenoj mjeri. U većini situacija to nam nije predstavljalo problem, ali je nešto čega treba biti svjestan.

Ne možemo previše da se požalimo ni na kvalitet razgovora. Sagovornici su mogli da nas razumiju bez problema, iako je bilo jasno da razgovaramo preko slušalica, što je i očekivano s obzirom na udaljenost mikrofona od usta. Sa druge strane, dolazni glas bio je jasan i dovoljno glasan.

Huawei FreeClip 2: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Iako su same slušalice izuzetno lagane i kompaktne, u sebi kriju baterije kapaciteta od po 60 mAh, a njihova autonomija je jedan od jačih aduta FreeClip 2 modela. Huawei reklamira do 9 sati reprodukcije muzike sa jednim punjenjem, dok se uz pomoć kutijice ukupna autonomija produžava na čak 38 sati.

Iako smo uspjeli da ih ispraznimo tokom cjelodnevnog nošenja, ne možemo sa stopostotnom sigurnošću da tvrdimo da smo u minut dostigli obećanih 9 sati. Razlog za to je što su se reprodukcija muzike, podkasta, video snimaka i obavljanje razgovora odvijali sporadično. Ono što možemo da kažemo jeste da smo bubice, koje smo stavili na uši ujutru, morali da vratimo u kutijicu tek uveče.

Izvor: Ilija Baošić

Kutijica za punjenje, iako znatno kompaktnija nego ranije, dolazi sa baterijom kapaciteta od 537 mAh. Podržano je kako klasično žično punjenje putem USB-C porta, tako i bežično punjenje, što je koristan dodatak u svakodnevnoj upotrebi.

Punjenje samih bubica u kutijici trajalo je oko 45 minuta, dok Huawei navodi da se potpuno prazne slušalice i kutijica pune žično za oko 60 minuta. U praksi, riječ je o vrlo korektnim vremenima punjenja.

Huawei FreeClip 2: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Bežične slušalice Huawei FreeClip 2 koštaju oko 200 evra u maloprodaji, što je primetno povoljnije u odnosu na prethodnu generaciju.

Na raspolaganju su tri boje - bijela, crna i plava - a Huawei uz standardnu garanciju nudi i dodatnu pogodnost kroz HUAWEI Loss Care program. Tokom jednogodišnjeg perioda, moguće je ostvariti jednokratni popust od 50% na kupovinu nove bubice u slučaju gubitka stare.

Da li se kupovina Huawei FreeClip 2 modela isplati? Ako tražite maksimalan kvalitet zvuka za uloženi novac, dobru izolaciju i aktivno poništavanje buke, odgovor je vjerovatno ne. Međutim, ukoliko su vam prioritet udobnost, cjelodnevno nošenje, svijest o okolini i open-ear koncept koji je sada tehnički zreliji nego ikada, FreeClip 2 slušalice su trenutno najbolja opcija u svojoj kategoriji. Uz primjetno unapređen zvuk i odličnu autonomiju, Huawei je ovim modelom isporučio proizvod koji tačno zna kome je namijenjen - i u toj ulozi funkcioniše izuzetno ubjedljivo.