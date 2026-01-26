logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 stvari koje nikada ne treba da tražite na Googlu: Jedan pogrešan potez i u problemu ste

3 stvari koje nikada ne treba da tražite na Googlu: Jedan pogrešan potez i u problemu ste

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Stručnjaci za sajber bezbjednost otkrivaju koje pojmove treba izbjegavati u Google pretrazi ako želite da smanjite rizik od virusa, krađe podataka i finansijske štete.

stvari koje ne treba guglati Izvor: BongkarnGraphic / Shutterstock

Pretraživanje na Googlu mnogima djeluje potpuno bezazleno, ali stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da pojedini pojmovi mogu ozbiljno da ugroze privatnost i bezbjednost korisnika. Kako se tvrdi, sajber kriminalci sve češće koriste tehniku takozvanog "SEO trovanja", kako bi manipulisali rezultatima pretrage i pogurali zlonamjerne sajtove ka samom vrhu.

Takve stranice često izgledaju legitimno i ne izazivaju sumnju na prvi pogled. Međutim, jedan klik može biti dovoljan da se uređaj zarazi malverom. Posljedice uključuju krađu podataka, instalaciju virusa ili čak zaključavanje fajlova uz zahtjev za otkupninom (ransomware).

Upravo zato, određene pojmove je pametno izbjegavati prilikom pretrage, a za ove se tvrdi da su najopasniji:

"Broj korisničke službe"

Prevaranti masovno koriste plaćene oglase za promociju lažnih korisničkih servisa, odnosno računaju na to da korisnici vjeruju prvim rezultatima u Google pretrazi. Umjesto zvanične podrške, klik vodi ka brojevima iza kojih stoje lažni "tehničari".

Tokom poziva, od žrtava se traži da otkriju lične podatke ili podatke sa platnih kartica.

Preporuka stručnjaka je jasna: brojeve korisničke podrške uvijek tražite direktno na zvaničnom sajtu kompanije, a ne putem pretrage.

"Laki krediti" i "brza zarada"

Ovakvi pojmovi često su meta sajber kriminalaca koji ciljaju ljude u finansijskim problemima. Obećanja o brzoj zaradi ili kreditima bez provjere zvuče primamljivo, ali su često mamac za prevaru.

Korisnici se usmjeravaju na sajtove pod kontrolom kriminalaca, gdje se traže bankarski podaci ili instalacija aplikacija. Te aplikacije u praksi često sadrže malver namijenjen krađi osjetljivih informacija, upozoravaju stručnjaci.

"Google Authenticator"

Iako je Google Authenticator legitimna i izuzetno važna aplikacija za dvostepenu autentifikaciju, upravo je njena popularnost čini metom zlonamjernih aktera. Sajber kriminalci kupuju oglase koji se pojavljuju na vrhu pretrage i vode na lažne stranice koje izgledaju gotovo identično originalnim.

Umjesto prave aplikacije, korisnici preuzimaju zlonamjerni softver koji može ozbiljno kompromitovati uređaj. Stručnjaci savjetuju da se ovakve aplikacije preuzimaju isključivo iz zvaničnih prodavnica kao što su Google Play ili Apple App Store, prenosi Večernji list.

Možda će vas zanimati

Tagovi

google upozorenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS