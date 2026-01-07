Privatnost na Gmail-u: Kako da isključite funkcije koje analiziraju vaše mejlove

Google je automatski uključio dve Gmail funkcije koje analiziraju sadržaj mejlova. Stručnjaci savjetuju da ih odmah isključite.

Izvor: Shutterstock

Korisnici Gmail-a širom sveta upozoreni su da bi trebalo odmah da isključe dvije specifične funkcije u podešavanjima svoje e-pošte kako bi zaštitili svoju privatnost.

Prema izvještajima, Google je automatski uključio određene "pametne funkcije" (smart features) koje omogućavaju da se sadržaj e-mailova i prilozi analiziraju kako bi se unaprijedile AI funkcije i personalizovana iskustva u Gmail-u.

Ove funkcije, koje su deo Gmail-ove AI i pametnih alata za bolju organizaciju i predloge u pisanju poruka, navodno koriste informacije iz samih poruka, uključujući privatne razgovore i priloge, da poboljšaju performanse modela vještačke inteligencije.

Stručnjaci za bezbjednost savjetuju korisnicima da u podešavanjima Gmail-a ručno isključe opcije Smart features in Gmail, Chat & Meet i Smart features in Google Workspace kako bi spriječili automatsko prikupljanje i obradu podataka iz svojih naloga.

Google, međutim, nastoji da umiri korisnike tvrdeći da ove promjene ne znače da se sadržaj Gmail-a koristi za treniranje njegovih glavnih AI modela izvan usluge i da su pametne funkcije dugo dio sistema i nisu novi vid prikupljanja podataka.

Više informacija o tome kako zaštititi svoj Gmail nalog možete pronaći u zvaničnim Google uputstvima.

Izvor: B92