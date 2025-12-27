Ako ste u mladosti imali mejl kog ste se stidjeli, sada postoji rješenje: Nećete više morati da pravite novu adresu

Gugl uvodi mogućnost promjene Gmail adrese bez gubitka podataka, tako da korisnici mogu da zamijene staru adresu novom, a da pritom zadrže sve mejlove, fajlove i pristup servisima.

Izvor: Shuttershtock

Gugl je pred praznike pripremio svojevrsni "božićni poklon" za korisnike Gmaila koji su i dalje zaglavljeni sa neprijatnim imejl adresama iz srednjoškolskih dana.

Poslije dugogodišnjih zahteva korisnika, sada je moguće zamijeniti postojeću @gmail.com adresu novom, bez gubitka podataka i usluga, navodi se u ažuriranju na Guglovoj stranici za pomoć korisnicima naloga.

Ipak, nova uputstva o promjeni imejl adrese za sada su dostupna samo na verziji stranice na hindiju, što sugeriše da bi uvođenje ove opcije moglo najprije da počne u Indiji ili na tržištima gdje se govori hindi.

Na stranici za podršku navodi se da se ova funkcija postepeno uvodi za sve korisnike, što znači da se globalna primjena očekuje, ali da bi proces mogao potrajati.

Engleska verzija Guglove stranice i dalje sadrži staru napomenu da se @gmail.com adrese "uglavnom ne mogu mijenjati".

Prema novim pravilima, korisnici koji promijene svoju Gmail adresu automatski zadržavaju staru adresu kao alias. To znači da će poruke poslate na staru adresu i dalje stizati u sanduče, a stara adresa će i dalje moći da se koristi za prijavljivanje na Guglove servise poput Drive-a, Maps-a i YouTube-a.

Do sada su korisnici koji su željeli novu Gmail adresu morali da prave potpuno novi nalog i ručno prebacuju podatke, kroz složen proces koji je često pravio probleme sa aplikacijama trećih strana.

Gugl navodi da će svi postojeći podaci, uključujući fotografije, poruke i imejlove, ostati nepromijenjeni nakon promjene adrese. Takođe, prema prevodu stranice za podršku sa hindija, korisnici će u svakom trenutku moći ponovo da koriste staru imejl adresu svog Google naloga.

Međutim, nalozi koji promijene Gmail adresu neće moći da kreiraju novu Gmail adresu narednih 12 mjeseci, niti će moći da obrišu novu, izabranu adresu.

Gugl za sada nije objavio zvanično saopštenje o ovoj promjeni, a informacija je, prema navodima, prvo otkrivena na korisničkim forumima i u tehnološkim zajednicama.

(EUpravo zato/CNBC)