Kako da ne ostanete bez poruka u Messenger aplikaciji: Odmah prođite kroz ovih 5 koraka

Promjena telefona može da vas ostavi bez Messenger poruka ako niste uradili ovo.

Izvor: Shutterstock / Bangla press

Ako ste promijenili ili uskoro mijenjate telefon, postoji realna šansa da ostanete bez pristupa porukama koje ste razmijenili u Messenger aplikaciji. Meta je još u decembru 2023. godine najavila da uvodi podrazumijevane end-to-end šifrovane poruke, a sa njima je stigao i novi sistem čuvanja istorije dopisivanja.

Kako biste zadržali sve poruke, neophodno je da one budu bekapovane pravilno. Dobra vijest je da cijela procedura veoma jednostavna i traje minut. Loša vijest je da ćete bez nje teško vratiti stare poruke.

Evo kako da napravite ili ažurirate bezbjednu rezervnu kopiju svojih Messenger ćaskanja u 5 koraka:

Otvorite Messenger aplikaciju na svom telefonu Dodirnite "Meni" (Menu), a zatim izaberite "Podešavanja" (Settings) Pronađite sekciju "Privatnost i bezbjednost" (Privacy and security), a zatim i opciju "Ćaskanja šifrovana od početka do kraja" (End-to-end encrypted chats) Uđite u "Prostor za skladištenje poruka" (Message storage) Izaberite način na koji želite da sinhronizujete istoriju dopisivanja i pratite uputstva na ekranu

U "Prostoru za skladištenje poruka" moći ćete da izaberete da koristite Google ili Apple nalog u zavisnosti od uređaja koji koristite. Za većinu, ovo je preporučeno rješenje.

Međutim, ukoliko izaberete PIN kod ili kod od 40 karaktera, postarajte se da ga zapamtite, odnosno sačuvate na bezbjedno mjesto. Biće vam neophodni za vraćanje istorije dopisivanja kada promijenite uređaj.

Šta ako zaboravite PIN, a pređete na novi uređaj

Ukoliko se ulogujete na Messenger sa novog uređaja, aplikacija vam neće dozvoliti da pristupite enkriptovanim porukama ako prethodno ne unesete PIN kod. Ako ste ga zaboravili, olakšavajuća okolnost je da će vam platforma dozvoliti pristup pomoću jednokratnog koda koji će stići na stari uređaj.

A ako želite da promijenite zaboravljen PIN, potrebno je da ispratite korake iz prethodne sekcije teksta, ali da u "Prostoru za skladištenje poruka" (Message storage) izaberete "Resetuj PIN" (Reset PIN) opciju, i to isključivo sa uređaja na kojem ste ili kreirali PIN ili ga prethodno uneli.

Kako preuzeti istoriju Messenger dopisivanja

Na raspolaganju vam je i mogućnost preuzimanja istorije ćaskanja, ali to možete da uradite isključivo putem računara. Kako je Cukerberg riješio da ugasi Messenger aplikaciju za PC, potrebno je da odete na zvaničnu stranicu i ispratite sljedeće korake: