Xiaomi 17 serija: Kineski gigant direktno napao Apple - i to kako

Sekundarni ekran na poleđini, baterija do čak 7.500 mAh, vrhunski sistem kamera i moćni Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset. Xiaomi 17 serija je zvanično predstavljena u Kini.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi je otvoreno najavio da kreće u direktan obračun sa kompanijom Apple - i nije se šalio. Na velikoj premijeri u Kini, tehnološki gigant je upravo predstavio svoje najinovativnije telefone ikad - Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max.

Novi uređaji donose flagship performanse, ekrane odličnih specifikacija, obećavajuće sisteme kamera i ogromne baterije. Ono što je posebno interesantno je da Pro modeli posjeduju sekundarni ekran na poleđini, kakav baš i nismo viđali do sada.

Pa hajde da vidimo šta to novi modeli tačno mogu da ponude.

Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max

Izvor: Xiaomi

Xiaomi nije samo preskočio 16 seriju da bi se generacijski izjednačio sa novim iPhone telefonima, već je i svoje skuplje modele nazvao identično - Pro i Pro Max. Upravo su ova dva uređaja predvodnici nove serije i samo se na njihovoj poleđinama mogu pronaći sekundarni ekrani.

Sekundarni ekran kompaktnog Xiaomi 17 Pro modela je dijagonale 2,7 inča i rezolucije 904 x 572 piksela. Osvježava se do 120 Hz i osvetljava do 3.500 nita. Osim što omogućava pravljenje selfija glavnom kamerom, ovaj ekran može da služi za kontrolu muzike, tajmere, obavještenja i dolazne pozive, a može se koristiti i za simpatične pozadine - između ostalog.

Izvor: Xiaomi

Prednja strana ovog kompaktnog telefona donosi 6,3-inčni LTPO ekran sa osvježavanjem od 1 do 120Hz i istim maksimalnim osvjetljenjem do 3.500 nita.

Za moćne performanse zadužen je Snapdragon 8 Elite Gen 5, uz 12 / 16 GB RAM-a i do 1 TB UFS 4.1 memorije, a hlađenje obezbjeđuje parna komora površine 4.637mm². Baterija od 6.300 mAh puni se do 100 W žično i 50 W bežično, a podržava i obrnuto punjenje do 22,5W.

Na poleđini se, pored sekundarnog ekrana, nalaze tri kamere. Glavni senzor je 50MP Light Fusion 950L sa Leica Summilux f/1.67 objektivom i OIS-om. Telefoto periskop donosi 5x zum sa 50MP senzorom i makro fotografiju na udaljenosti od 20 cm. Tu su i ultraširokougaona kamera, unapređena selfi kamera od 50MP sa f/2.2 objektivom i novi 3D ToF senzor.

Izvor: Xiaomi

S druge strane, Xiaomi 17 Pro Max dolazi sa ogromnim 6,9-inčnim LTPO ekranom i istim maksimalnim osvjetljavanjem do 3.500 nita. Sekundarni ekran od 2,9 inča je nešto veći nego kod Pro verzije, sa rezolucijom od 976 x 596 piksela.

I ovaj model pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5, ali se hladi većom parnom komorom od 5.533mm². RAM ostaje na 12 ili 16 GB, dok interna memorija počinje od 512 GB.

Najveća prednost Pro Max verzije je ogromna baterija od 7.500mAh sa 100 W HyperCharge i 50 W bežičnim punjenjem, a telefon može da posluži i kao power bank zahvaljujući funkciji punjenja drugih uređaja.

Glavna kamera je ista kao kod 17 Pro modela, ali telefoto donosi unapređeni ISOCELL GN8 senzor sa širim f/2.6 otvorom blende i 5x zumom. Oba modela imaju IP68 sertifikat, s tim da 17 Pro može da izdrži potapanje do 4 metra, dok Pro Max ide i do 6 metara u svježoj vodi.

Xiaomi 17

Izvor: Xiaomi

Xiaomi 17 je najpovoljniji model nove serije i ne posjeduje sekundarni ekran na svojoj poleđini. Najveći novitet je nova silicijum-ugljenična baterija kapaciteta od 7.000 mAh, koja podržava brzo žično punjenje snagom do 100 W. Podržava i 50 W bežično punjenje, kao i 22,5 W obrnuto.

Na prednjoj strani nalazi se 6,3-inčni M10 LTPO OLED ekran rezolucije 1.220 x 2.656 piksela, sa osvežavanjem od 1 do 120 Hz i maksimalnim nivoom osvjetljavanja do 3.500 nita. Zaštićen je Dragon Crystal staklom, a okviri panela su tanki svega 1,18 mm.

Izvor: Xiaomi

Na poleđini se nalaze tri kamere: ultraširokougaona (50 MP), glavna (50 MP, 1/1.31" Light Hunter 950 senzor) i telefoto 50 MP (2,6x optički zum). Selfi kamera je unapređena na 50MP.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset uparen je sa parnom komorom površine 4.497mm². Na raspolaganju je 12 / 16 GB RAM-a i 256 / 512 GB interne memorije. Telefon, kao i Pro modeli, stiže sa HyperOS 3 softverom, koji se zasniva na Android 16 operativnom sistemu.

Samo u Kini

Izvor: Xiaomi

Premijera telefona nove Xiaomi 17 serije u Kini održana je čak mjesec dana ranije nego što je to bio slučaj prošle godina. A baš kao i prošle, novi modeli do februara (nezvanično) neće stići u Evropu.

Do tada, poznate su nam samo cijene za kinesko tržište, koje sigurno neće biti tako povoljne kod nas.

Regularni Xiaomi 17 u Kini košta od 4.500 juana (oko 540 evra) do 5.000 juana (oko 600 evra) u zavisnosti od konfiguracije. Početna cijena Xiaomi 17 Pro modela je od 5.000 juana (oko 600 evra) do 6.000 juana (oko 720 evra), dok se Pro Max verzija može kupiti po cijeni od 6.000 do 7.000 juana (oko 840 evra).

Xiaomi 17 Pro serija Izvor: Sparrow News

(MONDO/SmartLife)