Samsung Galaxy Z TriFold: Težak kao cigla, skuplji od najskupljih - ali čudo tehnologije!

Pogledajte šta sve nudi prvi trostruko savitljivi Samsung.

Izvor: Samsung

Samsung je zvanično predstavio Galaxy Z TriFold, svoj prvi trostruko savitljivi telefon. Novi uređaj donosi radikalno drugačiji dizajn. Sprijeda izgleda kao svaki drugi telefon, ali ono po čemu se izdvaja je mogućnost da se otklopi u pravi pravcijati tablet. Naravno, to ima svoju cijenu.

U sklopljenom stanju, ekran poklopca je dijagonale 6,5 inča - baš kao što je to slučaj kod Galaxy Z Fold7 modela. Međutim, kada se potpuno rasklopi, dvije šarke otkrivanju 10-inčni displej rezolucije 2.160 × 1.586 piksela, brzine osvježavanja do 120 Hz i maksimalnog nivoa osvjetljavanja do 1600 nita.

Izvor: YouTube / Mrwhosetheboss

Zadnje kamere su takođe preuzete sa Galaxy Z Fold7 modela. Tu je glavna kamera od 200 megapiksela, ultraširokougaona od 12 megapiksela i telefoto modul od 10 megapiksela. Otvori blende su f/1.7, f/2.2 i f/2.4. Na raspolaganju su i dvije selfi kamere u izrezima oba ekrana, rezolucije 10 MP i f/2.2 otvora blende..

Dimenzije TriFold-a su jedna od najzanimljivijih stavki. Debljina tri sekcije varira između 3,9 i 4,2 mm, dok je ukupna debljina u sklopljenom stanju 12,9 mm (mehanizmi šarki dodaju oko 0,8 mm). Dimenzije uređaja u sklopljenom stanju su 159,2 × 75 × 12,9 mm, dok su otklopljenom formatu 159,2 × 214,1 × 3,9 mm. Težina iznosi 309 g, što je 94 g više od Galaxy Z Fold7 modela, a telefon nudi i IP48 zaštitu od sitnih čestica i voda.

U srcu novog uređaja je Snapdragon 8 Elite čipset, uparen sa 16 GB RAM memorije i 512 GB ili 1 TB interne memorije. Baterija od 5600 mAh raspoređena je kroz sve sekcije kućišta, puni se snagom do 45 W, a podržano je i 15 W bežično punjenje.

Naravno, hardver je samo dio priče. Samsung je interfejs potpuno prilagodio novom formatu ekrana. Radna površina može da se pretvori u okruženje nalik Windows-u (Samsung DeX), a tu je i podrška za četiri odvojena "taba", sa po pet aplikacija u svakom. Moguće je povezati bežičnu tastaturu i miš, što TriFold pretvara u mini-računar.

Izvor: YouTube / SuperSaf

Ove inovacije nisu povoljne. Kada Samsung počne prodaju u Južnoj Koreji 12. decembra 2025, kupci će za Galaxy Z TriFold morati da izdvoje paprenih 3.594.000 vona, što je oko 2.100 evra.

Međutim, treba imati na umu da je isti model u Koreji lansiran po cijeni od oko 1.400 evra.

Samsung je najavio da će Z TriFold stići u Kinu, Tajvan, Singapur, UAE i SAD u budućnosti, ali još uvek nije poznato da li ćemo ga vidjeti i kod nas.