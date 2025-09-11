Apple AirPods Pro 3: Prevod razgovora uživo i duplo bolje poništavanje buke

Šta donose nove Apple AirPods Pro slušalice? U nastavku pročitajte koja unapređenja je gigant iz Kupertina pripremio.

Izvor: YouTube / Apple

Apple je na velikoj premijeri 9. septembra predstavio najnoviji Pro model bežičnih slušalica - AirPods Pro 3. Nakon tri godine od predstavljanja prethodne generacije, novi gedžet donosi neka veoma značajna unapređenja po identičnoj cijeni - 249 dolara.

Fizički dizajn pretrpio je suptilne, ali korisne promjene: svaka slušalica je manja i oblikovana tako da pristaje većem broju ušnih kanala - Apple kaže da ih je dizajnirao na osnovu 30.000 različitih oblika ušnih školjki. A kako bi ergonomija bila još bolja, u paketu više ne dolaze tri, nego čak pet različitih veličina silikonskih gumica nastavaka za udobnije korišćenje.

Izvor: YouTube / Apple

Velika novost je monitor pulsa, ugrađeni optički senzor koji mjeri otkucaje srca direktno iz uha i šalje podatke u Fitness aplikaciju i Apple Health - zgodna opcija za one koji ne nose pametni sat. Ipak, kaže Apple, ako ga nose, on i dalje ostaje primarni izvor podataka.

Zvučni doživljaj je podignut na viši nivo - Apple tvrdi da je ANC (aktivno poništavanje buke) dvostruko efikasnije nego kod AirPods Pro 2, čak četiri puta jače nego kod prvog modela, uz gumice impregnirane pjenom za još bolju izolaciju.

Magija stiže i kroz softver. Apple je u slušalice ugradio funkciju "Live Translation", koja automatski snižava jačinu glasa sagovornika i prevodi razgovor uživo. Pokreće se uz Apple Intelligence, i biće dostupna odmah po predstavljanju.

Što se baterije tiče, Apple ističe da AirPods Pro 3 donose do 10 sati korišćenja ukoliko se koriste kao slušni aparat (hearing aid), dok ukupna autonomija uz kutijicu za punjenje dostiže oko 30 sati slušanja muzike.

AirPods Pro 3 slušalice ne djeluju kao revolucija, ali su prava evolucija. Glavna novost je zdravlje - monitor pulsa, ali zvučne inovacije i Live Translation su slatki bonus koji ih čini izrazito primamljivim, pogotovo onima koji vole dan bez prekida i u pokretu.

(MONDO/SmartLife)