Šta je AI Slop: Viđate ga svuda po internetu i može biti veoma štetan

Internet je preplavljen AI Slop (AI bućkuriš) sadržajem niskog kvaliteta, koji nastaje pomoću vještačke inteligencije. Saznajte kako se širi, zašto je opasan i gdje ga najviše ima.

Vjerovatno ste na društvenim mrežama naišli na slike koje izgledaju kao mješavina fotografija i računarski generisane grafike. Neke su fenomenalne iako pripadaju domenu fantastike, dok neke na prvi pogled izgledaju uvjerljivo, ali to ipak nisu.

To su primeri AI Slop-a (u slobodnom prevodu AI bućkuriš), odnosno sadržaja koji je niskog do srednjeg kvaliteta - video-klipovi, slike, audio-materijal, tekst ili njihova kombinacija - kreiranog pomoću alata zasnovanog na vještačkoj inteligenciji.

Brzo je, lako i jeftino napraviti ovakav sadržaj. Autori AI bućkuriša obično ga postavljaju na društvene mreže kako bi iskoristili ekonomiju pažnje na internetu, potiskujući tako kvalitetniji sadržaj koji bi mogao biti korisniji.

Jedan od najpoznatijih primera AI Slop-a - Isus od škampa

Posljednjih godina, sve je više tog bućkuriša koji nastaje zahvaljujući lako dostupnim alatima zasnovanim na vještačkoj inteligenciji. Kao što sam termin "bućkuriš" ukazuje, to generalno nije dobro za ljude koji koriste internet.

Mnogobrojni oblici vještačke inteligencije

Britanski Guardian je u julu 2025. godine objavio analizu u kojoj se ispituje kako vještačka inteligencija preuzima kanale sa najvećim rastom na YouTube-u. Novinari su otkrili da devet od 100 takvih kanala sadrži materijal generisan vještačkom inteligencijom, poput zombi fudbala i sapunskih opera sa mačkama.

Oni koji vole muziku i koriste Spotify trebalo bi da budu oprezni prema novom bendu, "The Velvet Sundown", koji se pojavio na tom striming servisu. Iako ima veoma kreativnu priču i sijaset numera, u pitanju je bend koji postoji samo onlajn i to zahvaljujući vještačkoj inteligenciji.

U mnogim slučajevima, ljudi objavljuju materijale do kojih su došli igrajući se sa veštačkom inteligencijom, a dovoljno su dobri da privuku i zadrže pažnju korisnika, omogućavajući autoru da profitira od platformi koje monetizuju strimovanje i sadržaj na osnovu pregleda.

AI generisana pesma benda The Velvet Sundown

Lakoća generisanja sadržaja pomoću vještačke inteligencije omogućava ljudima da dostavljaju članke niskog kvaliteta publikacijama. Clarkesworld, naučnofantastični onlajn časopis koji prihvata sadržaj koji korisnici šalju i plaća im za to, prestao je da prima nove tekstove 2024. godine zbog toga što su urednici u jednom momentu bili zatrpani tekstovima koje je napisala AI.

To nisu jedina mjesta gde se ovo dešava, čak i Wikipedia ima problem sa sadržajem niskog kvaliteta koji je generisan AI. Ako organizacija ne uspije da ukloni takav sadržaj, ključni informativni resurs od kog ljudi zavise je u opasnosti.

Šteta od vještačke inteligencije

AI bućkuriš zagazio je duboko u informisanje ljudi - na teritoriju medija. U vrijeme dejstva uragana Helen, na primjer, protivnici predsjednika Džoa Bajdena dijelili su na internetu slike generisane vještačkom inteligencijom, na kojima se vidi djevojčica koja drži štene, kao dokaz navodnog lošeg postupanja administracije u slučaju katastrofe.

Čak i kada je očigledno da je sadržaj generisan veštačkom inteligencijom, on se i dalje može koristiti za širenje dezinformacija jer uspije da obmane ljude koji ga pogledaju nabrzinu.

Vještačka inteligencija takođe šteti umjetnicima tako što dovodi do preuzimanja poslova i uzrokuje finansijske gubitke, istiskujući sadržaj koji prave pravi autori.

Postavljanje ovog sadržaja nižeg kvaliteta, generisanog vještačkom inteligencijom, često nije prepoznato algoritmima koji pokreću veću vidljivost na društvenim mrežama i potiskuje čitave grupe autora koji su ranije zarađivali za život od objavljivanja sadržaja na internetu.

Jedno od delimičnih rješenja je da gdje god je to omogućeno, označite sadržaj koji je štetan ili problematičan. Na nekim platformama mogu se ostaviti komentari kako bi se pružio kontekst. Većina platformi ima opciju da korisnici prijave štetan sadržaj.

Pored toga što nas tera da budemo na oprezu zbog deepfake snimaka i "neautentičnih" naloga na društvenim mrežama, vještačka inteligencija sada dovodi do pojave velike količine smeća koje dodatno zagađuje medijsko okruženje.

