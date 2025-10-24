Pretvorite svoje slike u duhovite mimove: Google sprema novi AI trik

Google Photos dobija generator mimova - a u glavnoj ulozi ste vi.

Izvor: Android Authority

Google iz mjeseca u mjesec dodaje nove AI funkcije u svoje servise, i izgleda da zabavi nema kraja. Nakon što je nedavno uveo podršku za AI generator slika Nano Banana i opciju za pretvaranje fotografija u kratke video-klipove, otkriveno je da kompanija sprema i generator mimova unutar Google Photos aplikacije - sa korisnicima u glavnim ulogama.

U najnovijoj verziji aplikacije (7.51.0), Android Authority je pronašao tragove funkcije pod nazivom "Me Meme", koja će omogućiti korisnicima da svoje fotografije - ili slike prijatelja i porodice - pretvore u duhovite mimove pomoću vještačke inteligencije.

Proces će biti jednostavan: izabere se šablon, doda fotografija i dobije gotov mim koji se može podijeliti sa svima. Ukoliko već nije, Google Photos će zahtijevati da rezervna kopija fotografije bude sačuvana u oblaku, a aplikacija će korisnicima za najbolje rezultate predložiti da koristite selfije sa jasno vidljivim licem.

Još nije poznato kada će generator mimova postati dostupan svima, kao ni da li će korisnici moći da koriste sopstvene šablone za mimove.

(Smartlife)