logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pretvorite svoje slike u duhovite mimove: Google sprema novi AI trik

Pretvorite svoje slike u duhovite mimove: Google sprema novi AI trik

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Google Photos dobija generator mimova - a u glavnoj ulozi ste vi.

Google sprema novi AI trik Izvor: Android Authority

Google iz mjeseca u mjesec dodaje nove AI funkcije u svoje servise, i izgleda da zabavi nema kraja. Nakon što je nedavno uveo podršku za AI generator slika Nano Banana i opciju za pretvaranje fotografija u kratke video-klipove, otkriveno je da kompanija sprema i generator mimova unutar Google Photos aplikacije - sa korisnicima u glavnim ulogama.

U najnovijoj verziji aplikacije (7.51.0), Android Authority je pronašao tragove funkcije pod nazivom "Me Meme", koja će omogućiti korisnicima da svoje fotografije - ili slike prijatelja i porodice - pretvore u duhovite mimove pomoću vještačke inteligencije.

Izvor: Android Authority

Proces će biti jednostavan: izabere se šablon, doda fotografija i dobije gotov mim koji se može podijeliti sa svima. Ukoliko već nije, Google Photos će zahtijevati da rezervna kopija fotografije bude sačuvana u oblaku, a aplikacija će korisnicima za najbolje rezultate predložiti da koristite selfije sa jasno vidljivim licem.

Još nije poznato kada će generator mimova postati dostupan svima, kao ni da li će korisnici moći da koriste sopstvene šablone za mimove.

(Smartlife) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

google vještačka inteligencija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS