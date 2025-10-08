logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Google uvodi AI pretragu: Nova opcija stiže i u Evropu

Google uvodi AI pretragu: Nova opcija stiže i u Evropu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Google uvodi režim pretrage interneta zasnovan na vještačkoj inteligenciji u više od 40 zemalja i teritorija, uključujući nekoliko u Evropi

Google uvodi režim pretrage interneta zasnovan na vještačkoj inteligenciji Izvor: SmartLife / AppStore

Na listi su Njemačka, Austrija, Švajcarska, Španija, Italija, Švedska i Poljska, kao i Tajland i Vijetnam.

Nova funkcija, koja omogućava korisnicima da "ćaskaju" o rezultatima pretrage, prvi put je pokrenuta u julu u SAD, Velikoj Britaniji i Indiji.

Tehnološki gigant navodi da će režim vještačke inteligencije sada biti dostupan u više od 200 zemalja i teritorija širom svijeta.

Novom načinu pretrage može da se pristupi na adresi google.com ili preko lokalnih "Guglovih" sajtova u zemaljama, a pojavljuje se kao dodatna kartica pored standardnih opcija kao što su "Sve", "Slike", "Video snimci" i "Vijesti".

Google je upozorio da će možda biti potrebno nekoliko dana da se opcija pojavi jer se serveri postepeno ažuriraju, prenosi agencija DPA.

Kompanija je ranije nudila režime pretrage uz pomoć vještačke inteligencije za određene teme, ali su se i dalje vidjeli standardni linkovi i plaćeni oglasi.

Ako se izabere novi režim vještačke inteligencije, tradicionalne liste linkova zamjenjuju se detaljnim odgovorima, sa djelimično navedenim izvorma u fusnotama i tri najvažnija izvora istaknuta u bočnoj koloni.

Režim vještačke inteligencije koristi Guglov sistem "Gemini pro 2,5", dizajniran da pruži tačne odgovore sa minimalnim kašnjenjem.

Korisnici sada mogu da postavljaju duga i složena pitanja koja bi ranije zahtijevala višestruke pretrage, rekla je potpredsjednica Gugla Hema Budaraju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

google vještačka inteligencija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS