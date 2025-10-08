Google uvodi AI pretragu: Nova opcija stiže i u Evropu

Google uvodi režim pretrage interneta zasnovan na vještačkoj inteligenciji u više od 40 zemalja i teritorija, uključujući nekoliko u Evropi

Na listi su Njemačka, Austrija, Švajcarska, Španija, Italija, Švedska i Poljska, kao i Tajland i Vijetnam.

Nova funkcija, koja omogućava korisnicima da "ćaskaju" o rezultatima pretrage, prvi put je pokrenuta u julu u SAD, Velikoj Britaniji i Indiji.

Tehnološki gigant navodi da će režim vještačke inteligencije sada biti dostupan u više od 200 zemalja i teritorija širom svijeta.

Novom načinu pretrage može da se pristupi na adresi google.com ili preko lokalnih "Guglovih" sajtova u zemaljama, a pojavljuje se kao dodatna kartica pored standardnih opcija kao što su "Sve", "Slike", "Video snimci" i "Vijesti".

Google je upozorio da će možda biti potrebno nekoliko dana da se opcija pojavi jer se serveri postepeno ažuriraju, prenosi agencija DPA.

Kompanija je ranije nudila režime pretrage uz pomoć vještačke inteligencije za određene teme, ali su se i dalje vidjeli standardni linkovi i plaćeni oglasi.

Ako se izabere novi režim vještačke inteligencije, tradicionalne liste linkova zamjenjuju se detaljnim odgovorima, sa djelimično navedenim izvorma u fusnotama i tri najvažnija izvora istaknuta u bočnoj koloni.

Režim vještačke inteligencije koristi Guglov sistem "Gemini pro 2,5", dizajniran da pruži tačne odgovore sa minimalnim kašnjenjem.

Korisnici sada mogu da postavljaju duga i složena pitanja koja bi ranije zahtijevala višestruke pretrage, rekla je potpredsjednica Gugla Hema Budaraju.