Testirali smo Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition: Premijum tablet po iznenađujuće primamljivoj cijeni

U nastavku pročitajte kako se najnoviji tablet u Huawei ponudi pokazao na našem testu.

Izvor: Ilija Baošić

Tržište tableta je posljednjih godina procvjetalo. Ponuda je veoma raznovrsna, a proizvođači se trude da uređaje sa velikim ekranima u očima kupaca jasno diferenciraju od pametnih telefona. Neki ih predstavljaju kao zamjenu za laptop, drugi kao "mašine za konzumiranje sadržaja", a na našem testu se sada našao uređaj za koji bismo rekli da je negdje između - Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition.

Posebno je važna ta druga polovina njegovog imena, jer ukazuje da ovaj tablet donosi detalj koji ga odmah izdvaja iz gužve - mat ekran koji eliminiše refleksije i oponaša papir.

Naravno, jedan zanimljiv detalj ne čini čitav uređaj. Huawei je hardver upakovao u kućište premijum izrade, stavio na raspolaganje 4 stereo zvučnika, tastaturu uključio u pakovanje - i to ponudio po veoma primamljivoj cijeni od manje od 350 evra.

Na papiru, ovo djeluje odlično. A kakvi su naši utisci nakon što smo testirali novi MatePad? Saznajte u nastavku.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition već na prvi dodir odiše osjećajem da je riječ o premijum uređaju - velikim dijelom zahvaljujući "unibody" kućištu izrađenom od aluminijuma. U rukama djeluje veoma čvrsto i izdržljivo, bez uvijanja i bez onog "šupljeg" zvuka kada se kucne po poleđini.

Poleđina je ravna, a njena mat površina ne skuplja otiske prstiju i zadržava utisak urednosti čak i posle dužeg korišćenja.

Ram ima blago zaobljene ivice. Dovoljno da tablet bude veoma udoban za držanje, ali i dovoljno da sve izgleda moderno. Zaobljeni bokovi takođe znače da je tablet lako uhvatiti i podići sa stola kada je okrenut na ekran, a opet, ni u jednom trenutku nismo imali osjećaj kao da će iskliznuti iz ruku.

Sa težinom od 515 grama, MatePad nije najlakši tablet koji smo držali u ruci, ali nije ni neprijatno težak. Naravno, treba imati na umu da pričamo o uređaju čija širina i debljina su gotovo identične iPad Air 11 modelu (177,5 x 6,1 mm), ali koji ima prednost u visini od 1,5 cm (262,6 mm).

Elementi raspoređeni na tijelu tableta su veoma logično postavljeni. Tasteri za kontrolu jačine nalaze se u gornjem dijelu desnog boka, dok je POWER taster postavljen odmah "iza ugla" - na desnom dijelu gornje strane. Na vrhu se takođe nalaze dva od četiri stereo zvučnika, dok su druga dva postavljena na donju strane, gdje se nalazi i USB-C port.

Kada već pominjemo zvučnike, možemo vam odmah reći da su jedni od najboljih koje smo čuli na tabletu. Ne samo da je zvuk veoma jasan i glasan, već je i "krupan", što se bukvalno osjeti pod prstima. Kada se pojača do kraja, nema distorzije i nema "muljavosti" - separacija tonova je dobra, niskih ima u izobilju, pa je utisak da je ovo odličan sistem za gledanje filmova, serija i YT klipova.

Od ostalih elemenata, na prednjoj strani nalazi se samo jedan - selfi kamera koja je pozicionirana na sredini desnog okvira ekrana, što je idealno za obavljanje video poziva. S druge strane, glavna kamera nalazi se na poleđini i smještena je u malo ostrvo u obliku pilule, a njen kvalitet je više nego dovoljan za skeniranje dokumenata i osnovnu upotrebu. Pored toga, na poleđini se još nalaze POGO konektori, koji služe za povezivanje sa tastaturom koju Huawei daje gratis, a koja može da se odvoji od zadnje maske i funkcioniše preko bluetooth-a.

Po našem mišljenju, ovo je odličan dodatak za koji konkurencija obično naplaćuje preko 100 evra. A nije ni da je riječ o riješenju inferiornog kvaliteta. Hod tastera jeste plitak (ne više od ostalih), ali je kucanje veoma udobno. Jedino što nedostaje je touchpad, pa se ne može baš reći da će MatePad 11.5 biti vjerna zamjena za laptop.

Ono što Huawei ne daje u pakovanje je M-Pencil pametna olovka 3. generacije. Za kreativce, ovo je dodatak vrijedan pažnje jer dolazi sa podrškom za detekciju 10.000 nivoa pritiska. Povezuje se preko Huawei NearLink tehnologije, što omogućava izuzetno nisku latenciju prilikom pisanja i crtanja, gdje PaperMatter ekran posebno dolazi do izražaja zbog blagog otpora, odnosno imitacije osjećaja papira.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Ekran igra ogromnu ulogu kada je riječ o tabletima, a upravo je ova karakteristika najupečatljivija u slučaju Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition uređaja. U pitanju je 11,5-inčni LCD panel, 3:2 odnosa stranica i rezolucije 2.456 x 1.600 piksela. Osvježava se brzinom do 120 Hz za glatko skrolovanje i kretanje kroz interfejs, ali i adaptivno spušta brzinu kako bi uštedio energiju kada je to moguće.

Najveća razlika u odnosu na obične tablete je PaperMatte površina. Staklo je matirano u fabričkom procesu, što značajno smanjuje refleksije kada je prisutno jako svjetlo. Drugim riječima, ekran ne glumi ogledalo, a to se najbolje vidi kada se sjedi pored prozora, pod lampom ili u kancelarijskom okruženju.

Maksimalno osvjetljenje ide do oko 600 nita i u kombinaciji sa mat površinom daje vrlo dobru čitljivost u svim uslovima, čak i na direktnom suncu. Zapravo, dobra čitljivost je upravo ono što će biti najinteresantnije onima koji vole da čitaju, jer pruža vizuelni osjećaj papira, a tu su i posebni eBook režimi koji dodatno podižu taj utisak. I ne samo to - ovaj ekran prati čitav niz sertifikata, između kojih su i oni koji garantuju manje zamaranje očiju.

Izvor: Ilija Baošić

Slika je oštra, tekst izgleda čisto, a sitni detalji ostaju jasni bez obzira na udaljenost. Pohvalan je i kvalitet boja koju tablet prikazuje, ali treba istaći da PaperMatte ekran ima i dvije negativne strane.

Zbog posebne izrade samog ekrana, slika malo gubi na oštrini u odnosu na rezoluciju, a na bijelim površima, kada se tablet približi očima, može se vidjeti da postoji zrnasta tekstura. Ako ste ikada zalijepili zaštitnu mat foliju preko ekrana telefona, tačno ćete znati o čemu pričamo.

Druga stvar je da je uklanjanje refleksija uticalo na uglove gledanja. Hvalospjevi se odnose samo na frontalno korišćenje tableta, a svako veće naginjanje primjetno zatamnjuje prikaz.

Dakle, ovo je ekran koji je prije svega prilagođen produktivnosti i čitanju, a zatim multimediji. Gledanje video sadržaja je i dalje odlično kada se odvija frontalno, pogotovo u kombinaciji sa fenomenalnim zvučnicima, ali neka vas ne iznenade kompromisi.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

Huawei to nije sam reklamirao, ali ispod "haube" nalazi se Kirin T82B čipset, koji na raspolaganje stavlja čak 12 jezgara. Već po toj činjenici je jasno da je u pitanju rješenje posebno namijenjeno tabletima, a ne isto rješenje koje pokreće Huawei pametne telefone.

Riječ je o čipu više srednje klase, koji ne obara rekorde u sintetičkim testovima, ali koji se u svakodnevnom radu pokazao kao veoma sposoban. Aplikacije se pokreću brzo, skrolovanje je glatko, a navigacija kroz sistem djeluje lako i bez napora. U kombinaciji sa 8 GB RAM-a i brzom internom memorijom, tablet bez problema drži više prozora otvorenih istovremeno, što je posebno korisno u multitaskingu i u aplikacijama za produktivnost.

Kirin se i u zahtjevnijim situacijama ponaša stabilno. Kod lakših i srednjih gaming naslova sve "tjera" potpuno glatko, dok kod grafički najintenzivnijih igara treba računati na "medium" podešavanja kako bi se dobio stabilan broj kadrova.

Važno je i da se tablet ne zagrijava lako, čak ni tokom dužih sesija - temperatura ostaje u granicama koje su ugodne za držanje i rad. Termalno upravljanje je očigledno dobro riješeno i djeluje kao prioritet Huawei-evog pristupa ovom modelu.

Što se softvera tiče, MatePad 11.5 PaperMatte Edition pokreće HarmonyOS 4.3, koji djeluje izuzetno dobro optimizovano. Interfejs je čist, animacije su brze, a tu je i čitav niz korisnih funkcija. Jedna od jačih strana softvera je Multi-Window funkcija, koja omogućava otvaranje dva prozora jedan pored drugog, a tu su i "lebdeće" aplikacije. Sve djeluje jednostavno, bez potrebe za posebnom navikavanjem.

Izvor: Ilija Baošić

Najvažnije pitanje, naravno, tiče se Google aplikacija. Pošto tablet nema ugrađen Google Play i GMS, šta to znači za korisnike? Nekada je to bio daleko veći problem, srećom, danas ga gotovo i nema. Dovoljno je da se AppGallery prodavnici pretraži i instalira prva Google aplikacija (npr. Google Maps), nakon čega će se automatski instalirati svi neophodni servisi. Ako se instalira i GBox, na raspolaganju je i čitava Google Play prodavnica. U praksi, Gmail, YouTube, Maps, Meet, Drive i ostale aplikacije funkcionišu bez problema, samo je potrebno odvojiti 2 minuta za početno podešavanje.

U svakodnevnoj upotrebi, to znači da HarmonyOS ne predstavlja ograničenje - uz minimalno podešavanje, tablet se koristi praktično isto kao i svaki drugi Android uređaj.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Baterija je još jedna oblast u kojoj MatePad 11.5 PaperMatte Edition ostavlja odličan utisak. Tablet se napaja rješenjem čiji kapacitet iznosi čak 10.100 mAh, što se u praksi i te kako osjeti.

Mješovitom upotrebom, MatePad bez problema uspijeva da izdrži cijeli dan, čak i kada se ekran drži na maksimalnom nivou osvjetljenja. Da li je moguće "ubiti" ga za manje od dan? Uz zahtjevne igre - jeste. Ipak, kod čitanja, rada sa dokumentima i lakših zadataka potrošnja je još manja, pa se autonomija lako produži do dan i po, dva.

Naravno, pričamo o situacijama intenzivne upotrebe. Ukoliko je ona sporadična, autonomija može biti i tri, četiri dana (možda i više), jer u stand-by režimu tablet bateriju "srče na slamčicu".

Kada dođe vrijeme za punjenje, maksimalna snaga koju tablet prihvata je 40 W, što ne djeluje impresivno, ali je dovoljno da se baterija napuni do 50% za oko pola sata, odnosno do 100% za oko sat i po.

Bilo bi šteta da se ovako velika baterija ne može iskoristiti za druge uređaje, ali, srećom, to ovde nije slučaj. Na raspolaganju je obrnuto žično punjenje snagom do 5 W - skromno, ali dragoceno u odsustvu drugih rješenja.

Izvor: Ilija Baošić

U prodaji su dostupne dvije boje: Space Gray i Violet, pa korisnici mogu da biraju između klasičnijeg i nešto upečatljivijeg finiša. Na našem tržištu se prodaje samo verzija sa 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, bez drugih konfiguracija po pitanju memorije ili povezivosti.