logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako se koristi Instagram Repost: Sve što treba da znate o dijeljenju tuđih objava na svom profilu

Kako se koristi Instagram Repost: Sve što treba da znate o dijeljenju tuđih objava na svom profilu

Autor Ilija Baošić
0

Niste sigurni kako se koristi nova Instagram opcija? Tu smo da vam pomognemo.

Kako se koristi Instagram Repost - detaljan vodič Izvor: Ilija Baošić

Instagram je nedavno uveo funkciju Repost, mogućnost dijeljenja tuđih reel-ova i objava - bez potrebe za dodatnim aplikacijama. Ova opcija omogućava da svojim pratiocima podijelite tuđi sadržaj koji vam se dopada, a ujedno i da ga smjestite u posebnu karticu na svom profilu.

Komentari na objave koje ste podijelili stižu kao direktne poruke vama, a Repost je moguć samo ako je originalni autor dozvolio ovu opciju.

U ovom vodiču objasnićemo vam kako da koristite Repost, gdje da pronađete "repostovane" objave, kako da ih uklonite i kako da uključite ili isključite Repost opciju za svoj sadržaj.

Kako se koristi Instagram Repost

Da biste podijelili tuđe reel-ove i objave, uradite sljedeće:

  1. Otvorite Instagram aplikaciju
  2. Pronađite reel ili objavu koja vas se dopada
  3. Dodirnite Repost ikonicu (dvije strelice)
Izvor: Ilija Baošić

Nakon "repostovanja", videćete balončić sa vašom profilnom slikom u donjem lijevom uglu objave ili reel-a. Dodirnite ga ukoliko želite da vaš Repostu dodate poseban tekst, upišite šta želite, a zatim tapnite na opciju "Save".

Izvor: Ilija Baošić

Gdje se nalaze Repost objave

Sve što "repostujete" biće sačuvano u posebnoj Reposts kartici na vašem profilu. Ova kartica je vidljiva svima, baš kao što i vi možete da je vidite na tuđim profilima.

Reposts karticu pronađite na sljedeći način:

  1. Otvorite Instagram aplikaciju
  2. Otvorite svoj ili tuđ profil
  3. U traci ispod informacija profila izaberite Reposts ikonicu (dvije strelice)
Izvor: Ilija Baošić

Kako se brišu Repost objave sa profila

Ukoliko neki Repost želite da uklonite sa svog profila, potrebno je da odete u svoju Reposts karticu, otvorite ga ponovo - i ponovo dodirnete Repost ikonicu (dve strelice).

Izvor: Ilija Baošić

Alternativno, ukoliko je broj Repost objava koje želite da obrišete veći i želite da to uradite brže, uradite sljedeće:

  1. Otvorite Instagram aplikaciju
  2. Uđite na svoj profil
  3. Dodirnite "Menu" ikonicu (tri crtice) u gornjem desnom uglu
  4. Izaberite "Your activity"
  5. Tapnite na opciju "Reposts"

Zadržite prst da selektujete jedan Repost, a zatim tapkajte po objavama koje želite da obrišete. Nakon što ste završili selekciju, izaberite opciju "Delete".

Uključite ili isključite mogućnost "repostovanja" vaših objava

Ukoliko želite ili ne želite da drugi vide Repost opciju na vašim reel-ovima i objavama:

  1. Otvorite Instagram aplikaciju
  2. Uđite na svoj profil
  3. Dodirnite "Menu" ikonicu (tri crtice) u gornjem desnom uglu
  4. Izaberite opciju "Sharing"
  5. Uključite ili isključite prekidač opcije "Allow reposts"

Napomena: Ova opcija nije dostupna ukoliko vaš profil nije javan, odnosno ukoliko ste ga podesili na "Private".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Instagram

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS