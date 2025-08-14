Kako se koristi Instagram Repost: Sve što treba da znate o dijeljenju tuđih objava na svom profilu

Niste sigurni kako se koristi nova Instagram opcija? Tu smo da vam pomognemo.

Izvor: Ilija Baošić

Instagram je nedavno uveo funkciju Repost, mogućnost dijeljenja tuđih reel-ova i objava - bez potrebe za dodatnim aplikacijama. Ova opcija omogućava da svojim pratiocima podijelite tuđi sadržaj koji vam se dopada, a ujedno i da ga smjestite u posebnu karticu na svom profilu.

Komentari na objave koje ste podijelili stižu kao direktne poruke vama, a Repost je moguć samo ako je originalni autor dozvolio ovu opciju.

U ovom vodiču objasnićemo vam kako da koristite Repost, gdje da pronađete "repostovane" objave, kako da ih uklonite i kako da uključite ili isključite Repost opciju za svoj sadržaj.

Kako se koristi Instagram Repost

Da biste podijelili tuđe reel-ove i objave, uradite sljedeće:

Otvorite Instagram aplikaciju Pronađite reel ili objavu koja vas se dopada Dodirnite Repost ikonicu (dvije strelice)

Izvor: Ilija Baošić

Nakon "repostovanja", videćete balončić sa vašom profilnom slikom u donjem lijevom uglu objave ili reel-a. Dodirnite ga ukoliko želite da vaš Repostu dodate poseban tekst, upišite šta želite, a zatim tapnite na opciju "Save".

Izvor: Ilija Baošić

Gdje se nalaze Repost objave

Sve što "repostujete" biće sačuvano u posebnoj Reposts kartici na vašem profilu. Ova kartica je vidljiva svima, baš kao što i vi možete da je vidite na tuđim profilima.

Reposts karticu pronađite na sljedeći način:

Otvorite Instagram aplikaciju Otvorite svoj ili tuđ profil U traci ispod informacija profila izaberite Reposts ikonicu (dvije strelice)

Izvor: Ilija Baošić

Kako se brišu Repost objave sa profila

Ukoliko neki Repost želite da uklonite sa svog profila, potrebno je da odete u svoju Reposts karticu, otvorite ga ponovo - i ponovo dodirnete Repost ikonicu (dve strelice).

Izvor: Ilija Baošić

Alternativno, ukoliko je broj Repost objava koje želite da obrišete veći i želite da to uradite brže, uradite sljedeće:

Otvorite Instagram aplikaciju Uđite na svoj profil Dodirnite "Menu" ikonicu (tri crtice) u gornjem desnom uglu Izaberite "Your activity" Tapnite na opciju "Reposts"

Zadržite prst da selektujete jedan Repost, a zatim tapkajte po objavama koje želite da obrišete. Nakon što ste završili selekciju, izaberite opciju "Delete".

Uključite ili isključite mogućnost "repostovanja" vaših objava

Ukoliko želite ili ne želite da drugi vide Repost opciju na vašim reel-ovima i objavama:

Otvorite Instagram aplikaciju Uđite na svoj profil Dodirnite "Menu" ikonicu (tri crtice) u gornjem desnom uglu Izaberite opciju "Sharing" Uključite ili isključite prekidač opcije "Allow reposts"

Napomena: Ova opcija nije dostupna ukoliko vaš profil nije javan, odnosno ukoliko ste ga podesili na "Private".