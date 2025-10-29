logo
Kako vratiti obrisane poruke u Google Messages? Još uvijek nikako, ali rješenje stiže

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
U kodu beta verzije Google Messages aplikacije otkriveno je postojanje "korpe" u koju će obrisane poruke ubuduće biti smještene.

Kako vratiti obrisane poruke u Google Messages Izvor: Tada Images / Shutterstock.com

Da li ste ikada obrisali važnu poruku u Google Messagesaplikaciji i odmah zažalili? Niste jedini. Trenutno nije moguće vratiti obrisanu poruku. Međutim, izgleda da Google radi na rješenju ovog problema - dugmetu "Undo" u aplikaciji, koje bi slanje poruka učinilo bezbjednijim.

Kako je otkrio Android Authority, nova beta verzija Google Messages aplikacije otkriva postojanje "trash" ili "bin" foldera. Ideja ovog foldera slična je onome što već postoji u Gmail-u. Kada obrišete poruku, ona neće odmah nestati zauvijek - umjesto toga, biće premještena u ovaj folder. Iz njega biste mogli da je povratite u roku od 30 dana, prije nego što bude trajno obrisana. Ova promjena bi predstavljala veliko olakšanje za sve koji su makar jednom slučajno obrisali važnu poruku.

Trenutno, kada obrišete poruku u aplikaciji, ona se briše zauvijek. Jednom kada nestane, nema povratka. Upravo zato je ova nova funkcija toliko uzbudljiva. Konačno rješava problem sa kojim se gotovo svi korisnici susretnu bar jednom. Poruke se često koriste za čuvanje važnih informacija, poput bankarskih transakcija ili SMS-ova o plaćanjima, i mnogi strijepe da ih slučajno ne obrišu. Nova opcija bi tu bojazan konačno otklonila.

Aplikacija već omogućava arhiviranje razgovora koje ne želite da vidite, a novi "trash" folder ili opcija "undo delete" popuniće upravo tu prazninu u funkcionalnosti koja trenutno postoji.

(Smartlife

