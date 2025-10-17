Telefon se brže prazni i naglo se gasi? Evo kako hladnoća utiče na baterije i šta da radite ako do toga dođe

Ako se duže vrijeme koristi na niskim temperaturama kod telefona može doći do kolapsa napona, brzog pražnjenja ili naglog gašenja, na šta upozoravaju i sami proizvođači

Pametni telefoni ne podnose baš najbolje niske temperature, zbog čega se dešava da se baterija brže prazni kada je vrijeme napolju hladno. Problem se javlja zbog toga što se hemijski procesi unutar baterije sporije odvijaju kada se ona ohladi.

To je, između ostalog, i razlog zbog koga se dešava da električni automobili imaju manji domet kada su napolju niske temperature. Zato je zimi potrebno obratiti pažnju na ovu pojavu, kako se baterija ne bi oštetila.

Na to upozoravaju i uputstva za upotrebu telefona, ona koja obično i ne čitamo. Tako Apple u knjižici koja dolazi uz iPhone navodi da je taj telefon napravljen za upotrebu pri spoljnim temperaturama između 0 i 35 stepeni Celzijusa. Ako se telefon koristi izvan preporučenog temperaturnog opsega, može doći do njegovog oštećenja.

A ukoliko se duže vrijeme koristi pri niskim temperaturama, kod telefona može doći do kolapsa napona, brzog pražnjenja i naglog gašenja. To, međutim, ne znači da je telefon pokvaren, već samo da ga treba unijeti u prostoriju u kojoj je temperatura viša nego spoljna.

Telefone, takođe, ne treba izlagati velikim temperaturnim promjenama, odnosno ne treba ih odmah unositi u pregrijanu prostoriju, ako ste sa njim duže vrijeme bili napolju na hladnoći, navodi Fenix Magazin. Tada može doći do stvaranja kondenzacije, koja može da oštetiti telefon, ili da dovede do kratkog spoja i korozije.

Zato je najpametnije telefon, po ulasku u stan, ostaviti predsoblju ili hodniku između 30 i 60 minuta prije nego što ga unesete u dnevnu sobu ili drugu prostoriju.

A ako se na telefonu kondenzacija već stvorila, trebalo bi da je obrišete krpom (najbolje "magičnom", od mikrofibera, pošto ona ne ostavlja dlačice). Sušenje fenom ili grijalicom treba u potpunosti izbjegavati.

