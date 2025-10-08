logo
Realme lansirao telefon za najzagriženije "Game of Thrones" fanove: Mijenja boju i košta manje nego što očekujete

Realme lansirao telefon za najzagriženije "Game of Thrones" fanove: Mijenja boju i košta manje nego što očekujete

Autor Ilija Baošić
0

realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition stiže u kutiji u obliku kovčega sa zmajevim jajima.

realme lansirao Game of Thrones telefon Izvor: realme

Kompanija realme lansirala je specijalno izdanje svog realme 15 Pro telefona inspirisanog "Game of Thrones" serijom, koji će oduševiti sve fanove popularnog HBO hita.

Zadnja strana realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition telefona izrađena je od crne kože koja na temperaturama iznad 44°C prelazi u crvenu nijansu. Na njoj se nalazi reljefni grb kuće Targarjen, dok su ostali simboli iz serije urezani na redizajniranom pravougaonom modulu kamere. Oko sočiva su zlatni prstenovi sa natpisima "Winter is Coming" i "Hear Me Roar", a centralni deo modula krasi "Game of Thrones" logo u zlatnom okviru sa natpisom "Fire and Blood" i detaljima u obliku kandži zmaja.

Izvor: realme

Kućište ima zlatan ram i debljinu od 7,84 mm. Međutim, ono što čini ovo izdanje posebnim nije samo dizajn, već i kompletan doživljaj otpakivanja. Kutija u kojoj telefon dolazi inspirisana je kovčegom sa zmajevim jajima, a u njoj se nalaze i ekskluzivni kolekcionarski dodaci: stalak za telefon u obliku Gvozdenog prestola, alatka za SIM karticu u obliku "Hand of the King" broša, pergament koji otkriva skriveni tekst pod svetlom, kao i set razglednica i stikera sa motivima iz serije.

U paketu se nalazi i punjač od 80 W, a softverski deo donosi posebne teme i ikonice inspirisane "Game of Thrones" univerzumom. Realme je dodao i AI funkciju Edit Genie, koja omogućava korisnicima da kreiraju slike u srednjovjekovnom stilu.

Izvor: realme

Što se specifikacija tiče, telefon je identičan standardnom realme 15 Pro modelu: baterija kapaciteta od 7.000 mAh, Snapdragon 7 Gen 4 čipset, 50 MP glavna kamera i 6,8-inčni Full HD+ AMOLED ekran sa osvježavanjem od 144 Hz.

Proizvedeno je samo 5.000 primjerakarealme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition telefona za globalno tržište, a cijena uređaja iznosi oko 440 evra.

realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition
Izvor: Tech Spurt

Tagovi

Game of Thrones Realme mobilni telefoni

