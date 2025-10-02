Vaš mozak mrzi ovu jutarnju naviku: Pitanje je da li postoji osoba koja je nema? (Anketa)

Prvi trenuci nakon buđenja mogu da djeluju beznačajno, ali zapravo imaju ključno značenje za naš mozak.

Kako tvrdi dr Vendi Suzuki, profesorka neurobiologije na Njujorškom univerzitetu, jutarnji ritual koji mnogi od nas praktikuju, može negativno da utiče na funkcionisanje mozga tokom ostatka dana. U snimku objavljenom na Instagramu, dr Suzuki objašnjava zašto je posezanje za telefonom odmah nakon buđenja jedna od najgorih navika.

"Ako je prva stvar koju ujutru uradite to da pogledate telefon, gubite najmoćniji trenutak dana", upozorava ona.

Zašto su jutra toliko važna za mozak?

Dr Suzuki objašnjava da se odmah nakon buđenja naš mozak nalazi u tzv. vrhunskom neuroplastičnom režimu. To je trenutak kada je mozak najpodložniji promjenama, adaptaciji i usvajanju novih informacija. Pored toga, poslije noćnog odmora, nivo dopamina je prirodno povišen, što podstiče kreativnost, motivaciju i koncentraciju. Međutim, posezanje za telefonom čim se probudimo, može da poremeti ovaj proces.

"Ekrani preuzimaju taj potencijal. Dopamin i kortizol su prirodno visoki ujutru i daju vam nalet energije i motivacije. Ipak, gledanje u ekran oduzima tu jedinstvenu priliku mozgu", dodaje ona.

Kako da poboljšate jutra?

Doktorka predlaže jednostavan eksperiment koji može da pomogne u promjeni jutarnjih navika.

"Tokom narednih pet dana pokušajte da ostavite telefon po strani bar 20 minuta nakon buđenja. Umjesto toga, istegnite se, zapišite tri stvari na koje želite da se fokusirate ili jednostavno sjedite uz kafu. Vidjećete šta će se desiti kada svom mozgu date prostor da radi", savjetuje.

Kako da smanjite negativan uticaj ekrana?

Rosi Dejvidson, konsultantkinja za san, u izjavi za portal Express UK naglašava da naše večernje navike imaju ogroman značaj za mentalno zdravlje i kvalitet sna.

"Gledanje u ekran telefona pred spavanje izlaže nas plavom svjetlu koje potiskuje proizvodnju melatonina, hormona ključnog za san", objašnjava ona.

Ekspertkinja savjetuje da sat vremena prije spavanja potpuno izbjegavamo elektronske uređaje. Pored toga, Dejvidson sugeriše da i ujutru treba da izbjegavamo telefon.

"Nakon buđenja, naš mozak je u stanju povećane podložnosti sugestijama. Ako prva stvar koju uradimo bude provjeravanje telefona, to može značajno da utiče na naše raspoloženje i stav tokom čitavog dana", upozorava ona.

Jednostavni koraci za bolji početak dana

Dejvidson predlaže nekoliko praktičnih promjena koje mogu da pomognu da dan započnemo kvalitetnije:

ostavite telefon van domašaja ruke, na primjer u drugom uglu spavaće sobe ili u drugoj prostoriji,

odvojite trenutak za disanje i razmišljanje prije nego što posegnete za uređajima,

uvedite jutarnju rutinu da umjesto skrolovanja društvenih mreža, probate meditaciju, istezanje ili planiranje dana.

