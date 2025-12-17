Čokoladne šišarke će biti najveći hit na vašoj prazničnoj trpezi: Djeca ne mogu da im odole

Napravite čokoladne šišarke kojima djeca ne mogu da odole. Biće najveći hit na vašoj prazničnoj trpezi.

Sitni kolači su pravo malo čudo na prazničnoj trpezi, a šišarka kolači posebno osvajaju ljubitelje slatkiša. Ovi kolačići spajaju hrskavost čokoladnih kukuruznih pahuljica, bogatstvo plazme i orašaste note lješnika, a fini završetak od čokolade čini ih gotovo neodoljivim.

Priprema je jednostavna i brza, što ih čini savršenim izborom za svaku priliku - od božićne i novogodišnje trpeze do neočekivanih gostiju. Garantovano će izazivati osmijeh i kompliment, čak i od onih koji obično uvijek pronađu zamjerku.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: sitni kolači

Porcije/Količina: 20–25 kolača (zavisno od veličine)

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/hlađenja: 30–40 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

300 g mljevene plazme

200 ml mlijeka

200 g čokoladnih kukuruznih pahuljica

100 g putera

100 g mljevenih lešnika

60 g mliječne čokolade

2 kašike šećera

1 kašika brašna

(po želji) šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. korak 1: Priprema čokoladnog krem

U šerpu sipajte mlijeko, šećer i brašno. Na srednjoj vatri kuvajte dok se smjesa ne zgusne, neprestano miješajući da se ne rastvore grudvice. Kada se zgusne, dodajte mliječnu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi.

Za posnu verziju: Zamijenite puter biljnom margarinom, a mlijeko biljnim mlekom (sojino, bademovo ili ovseno). Čokolada mora biti posna.

2. korak: Dodavanje putera

Sklonite šerpu sa ringle i dodajte puter. Miješajte dok se puter ne sjedini sa kremom i smjesa postane glatka i sjajna.

3. korak: Spajanje sa plazmom i lješnicima

U ohlađenu smjesu dodajte mljevenu plazmu i mljevene lješnike. Lagano promiješajte dok se sve ravnomjerno ne poveže.

4. korak: Oblikovanje i dekoracija

Od dobijene smjese oblikujte manje kupe. U svaki ubadajte čokoladne pahuljice, tako da liči na šišarku. Po želji pospite šećerom u prahu.

5. korak: Hlađenje

Ostavite kolače da se dobro ohlade i stegnu prije serviranja.