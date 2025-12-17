Čokoladne šišarke će biti najveći hit na vašoj prazničnoj trpezi: Djeca ne mogu da im odole

Napravite čokoladne šišarke kojima djeca ne mogu da odole. Biće najveći hit na vašoj prazničnoj trpezi.
Sitni kolači su pravo malo čudo na prazničnoj trpezi, a šišarka kolači posebno osvajaju ljubitelje slatkiša. Ovi kolačići spajaju hrskavost čokoladnih kukuruznih pahuljica, bogatstvo plazme i orašaste note lješnika, a fini završetak od čokolade čini ih gotovo neodoljivim.
Priprema je jednostavna i brza, što ih čini savršenim izborom za svaku priliku - od božićne i novogodišnje trpeze do neočekivanih gostiju. Garantovano će izazivati osmijeh i kompliment, čak i od onih koji obično uvijek pronađu zamjerku.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: sitni kolači
Porcije/Količina: 20–25 kolača (zavisno od veličine)
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/hlađenja: 30–40 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g mljevene plazme
- 200 ml mlijeka
- 200 g čokoladnih kukuruznih pahuljica
- 100 g putera
- 100 g mljevenih lešnika
- 60 g mliječne čokolade
- 2 kašike šećera
- 1 kašika brašna
- (po želji) šećer u prahu za posipanje
Priprema:
1. korak 1: Priprema čokoladnog krem
U šerpu sipajte mlijeko, šećer i brašno. Na srednjoj vatri kuvajte dok se smjesa ne zgusne, neprestano miješajući da se ne rastvore grudvice. Kada se zgusne, dodajte mliječnu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne otopi.
Zamijenite puter biljnom margarinom, a mlijeko biljnim mlekom (sojino, bademovo ili ovseno). Čokolada mora biti posna.
2. korak: Dodavanje putera
Sklonite šerpu sa ringle i dodajte puter. Miješajte dok se puter ne sjedini sa kremom i smjesa postane glatka i sjajna.
3. korak: Spajanje sa plazmom i lješnicima
U ohlađenu smjesu dodajte mljevenu plazmu i mljevene lješnike. Lagano promiješajte dok se sve ravnomjerno ne poveže.
4. korak: Oblikovanje i dekoracija
Od dobijene smjese oblikujte manje kupe. U svaki ubadajte čokoladne pahuljice, tako da liči na šišarku. Po želji pospite šećerom u prahu.
5. korak: Hlađenje
Ostavite kolače da se dobro ohlade i stegnu prije serviranja.