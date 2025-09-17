Jednostavan recept za kolač sa grožđem

Ovaj jednostavan kolač s grožđem donosi svježinu i drugačiji ukus na tanjir. Jednostavan je za pripremu, a bobice grožđa mu daju poseban šarm. Odličan je izbor za lagani desert tokom sezone grožđa.

Kad krene sezona grožđa, najčešće ga jedemo svježe ili od njega pravimo sok i vino, a rijetko ga stavljamo u kolače. Upravo zato ovaj recept vrijedi probati – mekan biskvit i sočne bobice stvaraju neobičnu, ali savršenu kombinaciju. Kolač izgleda lijepo na stolu, a priprema je brza i jednostavna pa ga možete umijesiti i tokom radne nedjelje.

Osnovne informacije

Kuhinja: Domaća

Tip jela: Kolač

Porcije/Količina: 12 parčića

Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat

Težina: Lako

Sastojci:

4 jaja

180 g maslaca sobne temperature

200 g šećera u prahu

260 g glatkog brašna

1 kašičica praška za pecivo

350–400 g crnog ili crvenog grožđa

malo maslaca i brašna za kalup

Savjet: Ako volite aromatičnije kolače, u smjesu možete dodati malo rendane korice limuna ili vanilin šećer – lijepo se slaže s voćem.

Priprema:

Pripremite grožđe i kalup

Operite grožđe, odvojite bobice i po želji odstranite koštice. Kalup premažite maslacem i pospite tankim slojem brašna. Uključite rernu da se zagrije na 180°C.

Umutite smjesu

Maslac i šećer penasto umutite mikserom dok smesa ne postane svetla. Dodajte jaja jedno po jedno i nastavite da mutite. U posebnoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo pa ih umiješajte u smjesu.

Dodajte grožđe

Polovinu bobica pažljivo umiješajte u testo špatulom. Izlijte tijesto u kalup i poravnajte površinu. Ostatak grožđa rasporedite po vrhu kolača.

Ispecite kolač

Pecite 35–40 minuta na 180°C dok ne porumeni i ivice se odvoje od kalupa. Provjerite čačkalicom da li je sredina pečena. Ostavite da se malo prohladi, isjecite na parčiće i poslužite uz šolju kafe ili čaja.

Prijatno!

