Jednostavan recept za kolač sa grožđem

Ovaj jednostavan kolač s grožđem donosi svježinu i drugačiji ukus na tanjir. Jednostavan je za pripremu, a bobice grožđa mu daju poseban šarm. Odličan je izbor za lagani desert tokom sezone grožđa.
Kad krene sezona grožđa, najčešće ga jedemo svježe ili od njega pravimo sok i vino, a rijetko ga stavljamo u kolače. Upravo zato ovaj recept vrijedi probati – mekan biskvit i sočne bobice stvaraju neobičnu, ali savršenu kombinaciju. Kolač izgleda lijepo na stolu, a priprema je brza i jednostavna pa ga možete umijesiti i tokom radne nedjelje.
Osnovne informacije
Kuhinja: Domaća
Tip jela: Kolač
Porcije/Količina: 12 parčića
Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat
Težina: Lako
Sastojci:
- 4 jaja
- 180 g maslaca sobne temperature
- 200 g šećera u prahu
- 260 g glatkog brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 350–400 g crnog ili crvenog grožđa
- malo maslaca i brašna za kalup
Ako volite aromatičnije kolače, u smjesu možete dodati malo rendane korice limuna ili vanilin šećer – lijepo se slaže s voćem.
Priprema:
Pripremite grožđe i kalup
Operite grožđe, odvojite bobice i po želji odstranite koštice. Kalup premažite maslacem i pospite tankim slojem brašna. Uključite rernu da se zagrije na 180°C.
Umutite smjesu
Maslac i šećer penasto umutite mikserom dok smesa ne postane svetla. Dodajte jaja jedno po jedno i nastavite da mutite. U posebnoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo pa ih umiješajte u smjesu.
Dodajte grožđe
Polovinu bobica pažljivo umiješajte u testo špatulom. Izlijte tijesto u kalup i poravnajte površinu. Ostatak grožđa rasporedite po vrhu kolača.
Ispecite kolač
Pecite 35–40 minuta na 180°C dok ne porumeni i ivice se odvoje od kalupa. Provjerite čačkalicom da li je sredina pečena. Ostavite da se malo prohladi, isjecite na parčiće i poslužite uz šolju kafe ili čaja.
Prijatno!
(MONDO/Stvar ukusa)