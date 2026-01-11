logo
U ovim gradovima pada najviše snijega na svijetu: Premašuje kuće, a "raste" poslije svakog čišćenja

U ovim gradovima pada najviše snijega na svijetu: Premašuje kuće, a "raste" poslije svakog čišćenja

Autor N.D.
Gradovi u Japanu obaraju rekorde kada je riječ o visini snežnog pokrivača.

Gradovi u kojima padne najviše snijega Izvor: Lesley Photograph/Shutterstock

Kada se govori o ekstremnim zimskim uslovima, većina ljudi prvo pomisli na Rusiju. Ipak, prema meteorološkim podacima, upravo Japan nosi titulu zemlje sa najobilnijim snežnim padavinama na planeti. Zanimljivo je da se među najsnežnijim gradovima na svijetu nalaze čak tri japanska grada sa više od 100.000 stanovnika, koji značajno nadmašuju mnoge poznate zimske destinacije širom svijeta.

Jedan od najpoznatijih primjera je grad Aomori, smješten na sjeveru najvećeg japanskog ostrva Honšu. U ovom gradu tokom jedne zime u prosjeku se nakupi gotovo osam metara snega, što ga čini mestom sa najvećom godišnjom količinom snežnih padavina na svijetu. Od kasne jeseni pa sve do proljeća, ulice Aomorija su okružene zidovima od snega koji nerijetko premašuju visinu kuća, dok se snježni nanosi neprestano povećavaju nakon svakog čišćenja puteva.

Izvor: 365 Focus Photography/Shutterstock

Ništa manje zahtjevni zimski uslovi ne vladaju ni u Saporu, najvećem gradu na ostrvu Hokaido. Ovde godišnje padne skoro pet metara snijega, a upravo zahvaljujući toj beloj raskoši, grad je postao domaćin čuvenog festivala Yuki Matsuri, na kojem se izlažu impresivne skulpture isklesane od snijega i leda.

Obilne snježne padavine karakteristične su i za grad Tojamu, koji se nalazi uz obalu Japanskog mora. Prosečna godišnja količina snijega u ovom području iznosi oko 3,6 metara, što dodatno potvrđuje koliko su japanske zime izuzetno bogate snijegom.

Izvor: PixHound/Shutterstock

Razlog tolikoj količini snega leži u specifičnoj kombinaciji geografije i klime. Tokom zime, hladne vazdušne mase sa Sibira prelaze preko relativno toplog Japanskog mora, gdje se zasićuju vlagom. Kada takvi oblaci naiđu na planinske lance, vazduh se naglo hladi, a vlaga se pretvara u obilne i dugotrajne snježne padavine koje mogu da traju danima bez prekida.

Japan može da se pohvali i izuzetnim svetskim rekordom, najvećom ikada zabilježenom dubinom snijega. Na planini Ibuki je u februaru 1927. godine izmjereno čak 11,82 metra snega, što je podatak koji ni nakon skoro jednog veka nije nadmašen.

(MONDO)

