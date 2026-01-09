Luda vožnja po snijegu se pretvorila u noćnu moru: Mladić vukao djevojke na sankama, drug ih pregazio automobilom

Bezazlena ideja o zabavi na prvom snijegu pretvorila se u stravičnu nesreću u naselju Mrsać kod Kraljeva, kada je mladić sa probnom dozvolom automobilom vukao sanke sa dvije maloljetne djevojke, koje su nakon pada na kolovoz završile pod točkovima drugog vozila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladić (19) sa probnom dozvolom vukao drugarice (16 i 17) kroz naselje, drugi vozač ih "poklopio" automobilom. One su hitno su prebačene u bolnicu.

Luda ideja i ekstremna zabava na prvom snijegu pretvorile su se u pravu noćnu moru u naselju Mrsać kod Kraljeva. Grupa prijatelja odlučila je da iskoristi zimske uslove za nesvakidašnju vožnju, ne sluteći da će se veče završiti teškim povredama i hapšenjima.

Jezivi detalji nesreće u Sarajevskoj ulici

Sve se odigralo oko 22 časa, kada je devetnaestogodišnji L. P., upravljajući automobilom marke "volkswagen" sa probnom vozačkom dozvolom, odlučio da za vozilo zakači sanke. Na sankama su se nalazile dve tinejdžerke, starosti 16 i 17 godina.

U jednom trenutku, uslijed leda i neravnina na putu u Sarajevskoj ulici, došlo je do drame: Sanke su odskočile na rupi. Djevojke su spale direktno na kolovoz. Automobil "fiat" koji se kretao iza njih nije uspio da se zaustavi.

Drug im bio "zaštita", pa ih pregazio

Iza "folksvagena" kretao se Đ. J. (35) u "fiatu". Njegova uloga u ovoj opasnoj igri bila je da "čuva leđa" sankama i obezbijedi da neko drugo vozilo ne naleti na njih. Međutim, kada su djevojke pale, on je takođe naletio na istu neravninu, izgubio kontrolu i automobilom bukvalno "poklopio" tinejdžerke koje nisu stigle da se pomjere sa puta.

Stanje povrijeđenih tinejdžerki

Obje djevojke su hitno transportovane u kraljevačku bolnicu.

"Jedna devojčica ima teške povrede potkoljenice i čeka je operacija, dok druga ima povredu glave. Prema posljednjim informacijama, djevojčica sa povredom glave bi sutra trebalo da bude puštena na kućno liječenje", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu odmah su reagovali i uhapsili L. P. (19) i Đ. J. (35). Oni se terete za teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Osim što je ugrozio živote drugarica, devetnaestogodišnji vozač je prekršio niz pravila, s obzirom na to da je sa probnom dozvolom upravljao vozilom koje je vuklo nepropisni teret (sanke) u kasnim večernjim satima.

(Telegraf/Mondo)