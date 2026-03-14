Iskoristite ovaj vikend: Od utorka hladnije, na planinama snijeg

Od naredne sedmice u Repiublici Srpskoj očekuje se promjena vremena i zahlađenje, podaci su Republičkog hidrometerološkog zavoda RS.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Prema njihovoj prognozi, u Republici Srpskoj u ponedjeljak, 16. marta, prvi dio dana biće sunčano, na zapadu uz prolaznu oblačnost, dok se od podneva očekuje jače naoblačenje od juga i zapada, koje će se do kraja dana premještati ka svim krajevima, ponegdje usloviti kišu ili pljusak.

Minimalna temperatura vazduha od dva do šest stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od 15 do 20, u višim predjelima od 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

U utorak će biti hladnije i oblačno s padavinama, ponegdje i obilnijim. Padaće kiša, lokalno i jača, koja će u brdsko-planinskim predjelima preći u susnježicu ili snijeg.

Maksimalna temperatura vazduha od osam do 14 stepeni Celzijusovih, na jugu do 17, u višim predjelima od pet.

Minimalna temperatura vazduha biće uveče od jedan do šest, u višim predjelima na zapadu od minus dva.

U srijedu oblačno uz slabe padavine. Padaće slaba kiša u nižim, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuje susnježica i slab snijeg.

Minimalna temperatura vazduha od nula do šest, u višim predjelima od minus tri.

Maksimalna temperatura vazduha od osam do 15 stepeni, na jugu do 18, u višim predjelima od šest.

(Srna)