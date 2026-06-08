Razoran zemljotres pogodio Filipine: Ima mrtvih, izdato upozorenje na cunami

Najmanje tri osobe poginule su u razornom zemljotresu koji je rano jutros pogodio jug Filipina. Nakon potresa jačine 7,8 stepeni izdata su upozorenja na cunami.

Izvor: AP Youtube printscreen

Najmanje tri osobe su poginule, a četiri su povrijeđene u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je rano jutros pogodio jug Filipina, saopštile su vlasti.

Potres je izazvao upozorenja na cunami duž pojedinih obala regiona, a u više gradova prijavljena su ozbiljna oštećenja objekata i prekidi u snabdjevanju električnom energijom.

Prema podacima filipinskog Instituta za vulkanologiju i seizmologiju, epicentar zemljotresa nalazio se oko 13 kilometara jugozapadno od grada General Santos na ostrvu Mindanao. Potres je registrovan u 7.37 časova po lokalnom vremenu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se urušavanje sprata jednog restorana brze hrane u General Santosu, kao i pad spoljašnjih betonskih zidova tržnog centra. U provinciji Davao del Sur delimično se srušio deo srednje škole dok su se učenici okupljali ispred zgrade.

Vlasti su upozorile građane da ne ulaze u oštećene objekte zbog mogućih naknadnih potresa.

Pacifički centar za upozorenje na cunami saopštio je da su na pojedinim obalama Filipina mogući talasi visoki do tri metra. Talasi do jednog metra mogli bi da pogode dijelove Indonezije i Malezije.

Direktor filipinskog Instituta za vulkanologiju i seizmologiju Teresito Bakolkol pozvao je stanovnike priobalnih područja da se odmah sklone na viša područja ili dalje u unutrašnjost kopna.

Predsjednik Filipina Ferdinand Markos Mlađi apelovao je na građane da poštuju naređenja za evakuaciju.

"Ne čekajte. Vaš život je važniji od bilo čega što ste ostavili iza sebe", poručio je Markos.

On je naveo da su evakuacioni centri otvoreni i da državne službe procjenjuju razmjere štete i raščišćavaju puteve kako bi spasilačke ekipe mogle da stignu do ugroženih područja.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u delovima Indonezije, gde su vlasti privremeno izdale upozorenje na cunami i naredile evakuaciju pojedinih severnih oblasti. Kasnije tokom dana upozorenje je ukinuto, nakon što su zabilježeni talasi visine do 75 centimetara.

Filipini se nalaze u području poznatom kao Pacifički vatreni prsten, jednom od seizmički najaktivnijih regiona na svijetu, zbog čega su zemljotresi i vulkanske erupcije česta pojava. Pored toga, ovu ostrvsku državu svake godine pogodi oko 20 tajfuna i tropskih oluja.

Zemljotres je pogodio zemlju upravo na dan početka nove školske godine, zbog čega su vlasti obustavile nastavu u pogođenim područjima do daljeg. Crveni krst Filipina saopštio je da je pružio pomoć velikom broju učenika koji su pretrpjeli stres i traumu nakon snažnog potresa.

(The Guardian/Mondo)