logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snažan zemljotres pogodio jugoistok Azije, prijeti udar cunamija: Strašne scene na Filipinima (Video)

Snažan zemljotres pogodio jugoistok Azije, prijeti udar cunamija: Strašne scene na Filipinima (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Snažan zemljotres jačine 7,5 pogodio je jug Filipina, a vlasti su izdale upozorenje na cunami. Upozorenje je izdata i u Indoneziji, gdje se očekuju talasi visine do 50 cm. Stanovništvu u priobalju savjetovana je evakuacija.

Poslije snažnog zemljotresa Filipinima prijeti cunami Izvor: EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

Zemljotres jačine 7,5 pogodio je jug Filipina, saopštila je filipinska seizmološka agencija i izdala upozorenje na cunami, koje je nakon potresa izdato i u Indoneziji.

Filipinska seizmološka agencija izdala je upozorenje na cunami, savjetovala stanovništvo u obližnjim obalnim područjima da se evakuišu na viši teren ili dalje u unutrašnjost. Agencija Phivolcs upozorila je na moguću štetu i naknadne potrese nakon snažnog zemljotresa u moru, koji se na dubini od 10 kilometara dogodio u vodama kod grada Manaj u provinciji Davao Oriental, u regionu Mindanao.

Iz Phivolcsa su naveli da se u naredna dva sata mogu očekivati talasi viši od jednog metra iznad uobičajenog nivoa plime. Za sada nema neposrednih izvještaja o šteti. Phivolcs je ponovio da se tokom naredna dva sata mogu pojaviti talasi viši od jednog metra iznad normalne plime.

@manilabulletinA 7.5-magnitude earthquake struck Davao Oriental at 9:43 a.m. on Friday, Oct. 10, said the Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs). Phivolcs said the quake’s epicenter was located 62 kilometers southeast of Manay, Davao Oriental, at a depth of 10 kilometers.#ManilaBulletin#NewsPH#MBNews#News♬ original sound - Manila Bulletin News

Indonezija je izdala upozorenje na cunami za sjeverne oblasti Sulavesi i Papua nakon zemljotresa na Filipinima, saopštila je indonežanska geofizička agencija, navodeći da postoji rizik od talasa visine do 50 centimetara koji bi mogli pogoditi indonežanske obale.

Možda će vas zanimati

Tagovi

cunami filipini zemljotres

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ