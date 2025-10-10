Snažan zemljotres pogodio jugoistok Azije, prijeti udar cunamija: Strašne scene na Filipinima (Video)

Snažan zemljotres jačine 7,5 pogodio je jug Filipina, a vlasti su izdale upozorenje na cunami. Upozorenje je izdata i u Indoneziji, gdje se očekuju talasi visine do 50 cm. Stanovništvu u priobalju savjetovana je evakuacija.

Izvor: EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

Zemljotres jačine 7,5 pogodio je jug Filipina, saopštila je filipinska seizmološka agencija i izdala upozorenje na cunami, koje je nakon potresa izdato i u Indoneziji.

Filipinska seizmološka agencija izdala je upozorenje na cunami, savjetovala stanovništvo u obližnjim obalnim područjima da se evakuišu na viši teren ili dalje u unutrašnjost. Agencija Phivolcs upozorila je na moguću štetu i naknadne potrese nakon snažnog zemljotresa u moru, koji se na dubini od 10 kilometara dogodio u vodama kod grada Manaj u provinciji Davao Oriental, u regionu Mindanao.

Iz Phivolcsa su naveli da se u naredna dva sata mogu očekivati talasi viši od jednog metra iznad uobičajenog nivoa plime. Za sada nema neposrednih izvještaja o šteti. Phivolcs je ponovio da se tokom naredna dva sata mogu pojaviti talasi viši od jednog metra iznad normalne plime.

Indonezija je izdala upozorenje na cunami za sjeverne oblasti Sulavesi i Papua nakon zemljotresa na Filipinima, saopštila je indonežanska geofizička agencija, navodeći da postoji rizik od talasa visine do 50 centimetara koji bi mogli pogoditi indonežanske obale.