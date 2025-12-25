logo
Vanredna sjednica SO Gacko: Zagađenost vazduha dostigla kritičnu tačku, traži se saniranje privremene deponije uglja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Skupština opštine Gacko izrazila je zabrinutost zbog ekološke situacije na području ove lokalne zajednice i zatražila od nadležnih u preduzeću RiTE "Gacko" da nastave aktivnosti kako bi privremena deponije uglja bila sanirana u predviđenom roku - do kraja godine.

rite.jpg Izvor: Shutterstock

Na današnjoj vanrednoj sjednici lokalnog parlamenta o povećanoj zagađenosti vazduha zaključeno je da je ekološka situacija narušena emisijom štetnih gasova i čestica koje su povezane sa samozapaljenjem uglja na privremenoj deponiji.

Skupština opštine zadužila je načelnika Gacka Vukotu Govedaricu da, bez odgađanja, o problemu povećane zagađenosti vazduha obavijesti sve nadležne inspekcijske organe.

Iz Opštinske uprave saopšteno je da je zbog pogoršane ekološke situacije ugroženo zdravlje i bezbjednost stanovnika ove opštine.

Skupština opštine je pozdravila požrtvovanost i napore zaposlenih u RiTE "Gacko" koji u krajnje otežanim i opasnim uslovima po zdravlje rade na saniranju privremene deponije uglja radi rješavanja ovog problema.

Odbornici su zatražili od RiTE "Gacko" da obezbijedi mjerenje svih štetnih gasova u skladu sa profesionalnim standardima, imajući u vidu da postojeća fiksna mjerna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha ne obezbjeđuje mjerenja svih štetnih gasova.

"Pozdravljamo dosadašnje aktivnosti Štaba za vanredne situacije opštine Gacko i tražimo da se nastavi sa praćenjem postojećeg stanja kao i informisanjem javnosti o svim preduzetim aktivnostima i mjerama", navedeno je u saopštenju.

