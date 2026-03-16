Dječaku (16) iz Bjelovara se bore za život zbog TikTok izazova: Ima teške opekotine na skoro cijelom tijelu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Dječaku iz Bjelovara se ljekari bore za život zbog TikTok izazova.

Dječaku (16) iz Bjelovara se bore za život zbog TikTok izazova

Dječaku (16) iz Bjelovara u Hrvatskoj se ljekari bore za život zbog "TikTok" izazova, piše "Bjelovar.live". On je priključen na respirator u Klinici za dječije bolesti u Zagrebu.

Dječak je zadobio opekotine trećeg stepena na oko 95 odsto površine tijela. Zasad nije poznato šta se tačno desilo, ali se navodi da je dječak navodno pokušao da izvede opasan izazov koji se može vidjeti na društvenoj mreži "TikTok".

Riječ je o izazovu u kom se zapaljiva tečnost stavi u usta i rasprši prema plamenu kako bi se stvorio efekat vatrenog mlaza. Zvanične informacije o uzroku zasad nisu poznate o ovom slučaju.

