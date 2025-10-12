Nova TikTok šala u regionu: Djeca prave "AI beskućnike" i plaše roditelje

TikTok izazov "AI beskućnik", u kojem djeca uz pomoć vještačke inteligencije prave lažne slike beskućnika i šalju ih roditeljima kao šalu, pokazuje manjak digitalne pismenosti i nedovoljnu uključenost roditelja u onlajn svijet djece, upozorava sociolog Vladimir Vasić.

Riječ je o šali u kojoj djeca pomoću vještačke inteligencije naprave realističnu fotografiju nepoznatog muškarca koji izgleda kao beskućnik, a zatim tu sliku pošalju roditeljima ili prijateljima uz poruku da je "ta osoba ušla u njihovu kuću, jede njihovu hranu i spava u njihovom krevetu".

Vasić je naglasio da ovakvi trendovi pokazuju koliko je važno da roditelji i škola preuzmu aktivniju ulogu u digitalnom vaspitanju djece.

"Mislim da je potrebna edukacija prije svega roditelja i djece, jer ne možemo djecu štititi od nečega za šta ni mi ne znamo šta je. Dali smo im u ruke telefone i digitalne platforme, ali im nismo dali uputstvo za upotrebu istih", rekao je Vasić.

Istakao je da djeca često nisu svjesna opasnosti digitalnog sadržaja i da zbog naivnosti slijede sve što je u trendu.

"Kazna može biti posljedica, ali dijalog i razgovor mora da bude preventivna metoda u tom vaspitavanju. Zašto da se roditelji ne edukuju i da ukoliko je to potrebno bez ikakve sramote i bez ikakve društvene stigme traže pomoć stručnjaka", istakao je Vasić.

Dodao je da su društvene mreže postale primarni izvor zabave i socijalizacije djece, što često dovodi do zanemarivanja tradicionalnih oblika vaspitanja.

"Djecu ne mogu odgajati društvne mreže i platforme poput `TikToka` i `Jutjuba`. Moramo ići u korak sa tim savremenim trendovima, ali je potrebno i da razgovaramo s djecom o svemu",naglasio je Vasić.

Vasić je poručio da je ključno razviti koncept "digitalnog roditeljstva", koji podrazumijeva aktivno učešće u onlajn životu djece, stalnu edukaciju i spremnost na dijalog.

"Onog trenutka kada prestanemo da se bavimo svojom djecom, počeće da se bavi digitalni svijet. Pri tome nisu samo djeca u problemu, u problemu smo svi mi koji ne stižemo da budemo roditelji u digitalnom dobu", kazao je Vasić.

Prema njegovim riječima, djeca prirodno gravitiraju ka novim tehnologijama i to ne treba da bude iznenađenje, već signal da im se ponude zdrave i kreativne alternative.

"Ono što je novo, djeca žele da koriste. Nije rješenje da digitalni svijet proglasimo neprijateljem, nego da se kao odrasli potrudimo da im ponudimo nešto konkretno što će zaokupiti njihovu pažnju i razvijati njihove sposobnosti", rekao je Vasić.

Naglasio je i da se često bezrazložno krivi tehnologija, dok se zanemaruje odgovornost roditelja.

"Nije problem u djeci, nego u nama. Mi, kao društvo, a posebno kao roditelji, često ne nalazimo vrijeme za ono što bi trebalo da nam bude prioritet, a to je vaspitanje i bavljenje sopstvenom djecom. Onog trenutka kada se mi povučemo, djeca ostaju u rukama digitalnog svijeta", poručio je Vasić.

Trend "AI beskućnik" pojavio se najprije u inostranstvu, a ubrzo je stigao i do regiona.

Iako mnogi misle da je u pitanju bezazlena šala, ovakvi snimci i poruke često izazovu strah i paniku kod roditelja koji povjeruju da je riječ o stvarnoj osobi.

Policija u više zemalja već je upozorila da je zbog ovog izazova bilo lažnih prijava i nepotrebnih intervencija.