U Beogradu otkriven auto sa kokainom vrijednim 350.000 evra: Velika akcija policije, uhapšene dvije osobe

U Beogradu otkriven auto sa kokainom vrijednim 350.000 evra: Velika akcija policije, uhapšene dvije osobe

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Uhapšene dvije osobe zbog kokaina vrijednog 350.000 evra u automobilu u Beogradu.

u beogradu zaplijenjen kokain vrijedan 350 hiljada evra Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas je beogradska policija u naselju Krnjača u Beogradu uhapsila muškarca i ženu zbog sumnje da su u automobilu prevozili kokain vrijedan 350.000 evra, saznaje "Kurir". Prema nezvaničnim informacijama, u automobilu je tokom pretresa pronađeno oko 3,3 kilograma kokaina i 50 metaka.

Uhapšeni su muškarac i žena u nastavku akcije suzbijanja trgovine narkoticima na teritoriji Beograda. Njima je određeno zadržavanje do 48 časova po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

(Kurir)

Tagovi

Beograd hapšenje kokain

