"Može biti fatalna": U Jadranskom moru se pojavila izuzetno otrovna riba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Srebrenopruga napuhača, otrovna riba ulovljena blizu Splita, može izazvati fatalne posljedice.

U Jadranskom moru se pojavila izuzetno otrovna riba Izvor: Jelena990/Shutterstock

Srebrenopruga napuhača u petak je ulovljena u blizini Splita, a prije nekoliko dana i na području južnog Jadrana, objavili su iz Instituta za okeanografiju i ribarstvo i upozorili da konzumacija može biti fatalna.

"Ova vrsta sadrži izuzetno snažan otrov tetrodotoksin, koji nakon konzumacije ribe može izazvati teške zdravstvene tegobe, a ponekad i smrt. Ako je ulovite, rukujte njome pažljivo i po mogućnosti izbjegnite direktan kontakt. Osim otrova, ova vrsta ima snažnu čeljust sa veoma oštrim zubima, pa i ugriz može izazvati ozbiljne povrede“, objavio je Institut.

Iako je još uvijek relativno rijedak posjetilac Jadranskog mora, iz Instituta pretpostavljaju da će se njena brojnost s vremenom povećavati.

"Uz novopridošlu vatrenjaču (Pterois miles), koja je već brojna u južnom i srednjem Jadranu, kao i brojne druge strane i invazivne vrste koje se ubrzano šire, naše more postepeno mijenja sastav vrsta i poprima nova obilježja. Taj proces u naučnoj literaturi naziva se tropikalizacija mora“, naveli su i zamolili sve koji se susretnu sa srebrenoprugom napuhačom da ih o tome obavijeste.

(Večernji list/MONDO)

