Velika ajkula viđena kod ostrva u Hrvatskoj: Pojavio se snimak

Kod Cresa je viđena velika ajkula, rijetka ali stalno prisutna vrsta u Jadranu. Iz Instituta navode da nije opasna za ljude i pozivaju građane da prijave opažanja.

Izvor: Shutterstock

Blue World Institute, neprofitna naučno-stručna organizacija koja se bavi istraživanjem i zaštitom morskih organizama u Jadranu, primio je ove nedjelje dojavu o velikom morskom psu u moru kod Cresa.

"Iako snimak koji nam je ustupila pratiteljka nije najjasniji, prema karakterističnom obliku leđnog peraja zaključujemo da se najvjerovatnije radi o velikoj ajkuli (Cetorhinus maximus), vrsti koja je rijetka, ali stalno prisutna duž istočne obale Jadrana. Većina opažanja dolazi sa sjevernog Jadrana, uključujući Kvarnerski zaliv, koji je dobro poznat kao područje Jadrana s najvećom biomasom zooplanktona.

Velika ajkula druga je najveća vrsta morskog psa na svijetu, odmah nakon kitoajkule, koja može da dosegne dužinu preko 10 m. Riječ je o migratornoj vrsti koja se hrani planktonom filtrirajući more širom otvorenih usta. Važno je naglasiti da nije opasna za čovjeka", stoji u objavi na Fejsbuk stranici Blue World Instituta.

Iz Instituta zahvaljuju građanima na fotografijama i dojavama, ističući kako upravo takvi podaci omogućavaju kvalitetnije praćenje prisutnosti i kretanja morskih vrsta u Jadranu.

Građane ponovo pozivaju da svoja opažanja morskih sisara prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, službene internet stranice ili društvenih mreža Instituta, kao i putem elektronske pošte.

Učestvovanjem javnosti u prikupljanju podataka dobijaju se dragocjene informacije koje naučnicim pomažu u istraživanju i zaštiti mor

„Svaka fotografija, svaka dojava i svaki unos u aplikaciju doprinos su boljem razumijevanju i očuvanju našeg morskog ekosistema“, poručuju iz Instituta.

