Nova provokacija Kim Džong Una: Sjeverna Koreja ispalila 10 balističkih raketa dok traju vježbe SAD-a i Južne Koreje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Sjeverna Koreja ispalila je oko 10 balističkih raketa prema Japanskom moru kao demonstraciju vojne sile tokom zajedničkih vojnih vježbi Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje "Štit slobode".

Sjeverna Koreja ispalila je oko 10 balističkih raketa prema Istočnom (Japanskom) moru kao pokaznu vježbu sile dok Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja sprovode godišnje proljećne vojne vježbe "Štit slobode", saopštila je južnokorejska vojska.

Rakete su lansirane iz oblasti blizu Pjongjanga, a japansko Ministarstvo odbrane navelo je da su pale van japanske ekskluzivne ekonomske zone, prenio je AP.

Združeni načelnik štabova Južne Koreje je rekao da je vojska pojačala nadzor i održava pripravnost za moguća dodatna lansiranja, uz blisku razmjenu informacija sa SAD i Japanom.

Lansiranja su uslijedila nakon upozorenja sestre sjevernokorejskog lidera, Kim Jo Džong, koja je kritikovala zajedničke vježbe SAD-a i Južne Koreje i upozorila na "strašne posljedice" po bezbjednost Sjeverne Koreje.

Ministarstvo spoljnih poslova Sjeverne Koreje takođe je osudilo američke i izraelske napade na Iran i izrazilo podršku vrhovnom vođi Teherana, Modžtabiju Hamneiju.

Vježba "Štit slobode" traje do 19. marta i testira operativne sposobnosti saveznika kroz simulacije i bezbjednosne scenarije. Sjeverna Koreja je više puta odbila pozive na dijalog o nuklearnom programu, dok istovremeno jača veze sa Rusijom i učestvuje u vojnim aktivnostima u Ukrajini.

Južna Koreja osudila lansiranje raketa, pozvala na obustavu

Predsjednička Kancelarija za nacionalnu bezbjednost Južne Koreje osudila je lansiranja balističkih raketa Sjeverne Koreje kao kršenje rezolucija Savjeta bezbednosti UN i pozvala na njihovu trenutnu obustavu.

Kancelarija je saopštila da je održala hitan sastanak radi procjene bezbednosti nakon što je Pjongjang ispalio oko 10 raketa prema Istočnom moru, preneo je Jonhap.

"Najnovija lansiranja balističkih raketa Sjeverne Koreje predstavljaju provokaciju koja krši rezolucije Saveta bezbjednosti UN i mi pozivamo na trenutnu obustavu", navedeno je u saopštenju. Predsjednik Južne Koreje Li Džae Mjung je obaviješten o detaljima lansiranja i mogućim kontramjerama koje Seul planira.

