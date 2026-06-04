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Pilot napravio spiralu i zabio se u zemlju, poginule četiri osobe: Novi jezivi detalji pada aviona u Hrvatskoj

Pilot napravio spiralu i zabio se u zemlju, poginule četiri osobe: Novi jezivi detalji pada aviona u Hrvatskoj

Autor Dušan Volaš
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Avion je navodno poletio iz Njemačke, a let nije bio prijavljen hrvatskim vlastima.

Detalji pada aviona u Hrvatskoj Izvor: 24sata.hr/screenshot

Mali avion srušio se danas na području Medulina u Hrvatskoj, a policija je potvrdila da ima mrtvih. Kako prenose tamošnji mediji, četiri osobe su stradale.

Dojava o padu aviona stigla je u 11.18 časova.

"Dana 04.06. u 11.18 sati primljena je dojava o padu manjeg aviona na području nedaleko aerodroma Medulin. Dojava je potvrđena, sve hitne službe (policija, Hitna pomoć i vatrogasci) su na terenu i preduzimaju mere i radnje iz svoje nadležnosti", objavila je policija.

Letjelica se srušila na području Medulina u Hrvatskoj. Kako prenose mediji, četiri osobe su stradale, dok se za dvije traga. Index.hr navodi da se avion prilikom udara prepolovio.

O avionskoj nesreći je govorio pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu. Za "Jutarnji list" kaže da zasad ne zna šta je tačno prethodilo padu letelice.

"Ne znam kako je došlo do nesreće. Iz meni nepoznatih razloga pilot, koji je inače iskusan i koji je trebalo da sleti na sportski aerodrom u Medulinu, iznad odlagališta otpada Kaštijun napravio je spiralu i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo", rekao je Delić.

Avion je navodno poletio iz Nemačke, a let nije bio prijavljen hrvatskim vlastima.

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