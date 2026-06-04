Letelica se srušila na zemlju i prepolovila: Pao avion u Istri, poginulo više osoba

Avion manjih dimenzija pao je u blizini aerodroma u Medulinu u Hrvatskoj.

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Istarska policija je oko 11.20 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Medulina.

Avion je pao na području Campanoža, nenaseljenom području na administrativnoj granici između Pule i Medulina.

Istarska policija je potvrdila da je u nesreći poginulo više osoba.

"Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije koje poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti", istakao je policijski službenik za odnose sa javnošću Alen Pačić, potvrdivši da je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba.

Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija, riječ o više poginulih, dok se za dvije osobe traga.

Pilot: Napravio je spiralu i srušio se na zemlju

Pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom Medulin, govorio je o nesreći. Za Jutarnji je rekao da još ne zna šta je tačno prethodilo padu.

"Ne znam kako se nesreća dogodila. Iz meni nepoznatih razloga, pilot, koji je inače iskusan i koji je trebalo da sleti na sportski aerodrom Medulin, napravio je spiralu iznad deponije Kaštijun i srušio se na zemlju. To je jedina informacija koju imamo", rekao je Delić.

Avion je navodno poletio iz Njemačke, a prema informacijama koje su trenutno dostupne u Hrvatskoj, let nije bio najavljen. Avion se pri udaru prepolovio.