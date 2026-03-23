Poginulo najmanje 8 ljudi, veliki broj teško povrijeđenih: Detalji pada aviona u Kolumbiji (Video)

Najmanje 8 poginulih u padu kolumbijskog vojnog aviona nakon polijetanja, 83 povrijeđenih, 14 kritično. Uzrok nesreće još nije poznat, potraga za nestalima traje.

Izvor: X/flankes/printscreen

Najmanje osam ljudi poginulo je kada se kolumbijski vojni avion srušio ubrzo nakon poletanja na jugu zemlje, saopštile su regionalne vlasti.

Prijavljeno je da su još 83 osobe povrijeđene, od kojih je 14 u kritičnom stanju, izvijestio je regionalni guverner John Gabriel Molina Acosta nakon sastanka tima za hitne intervencije. Avion se srušio nekoliko minuta nakon polijetanja sa aerodroma Puerto Leguizamo u regionu Putumayo blizu granice sa Peruom, napisao je ministar odbrane Pedro Sanchez na platformi X. Uzrok nesreće nije poznat.

Samolot transportowy C-130 kolumbijskich sił powietrznych, na pokładzie którego znajdowało się około 100 kolumbijskich żołnierzy, rozbił się podczas startu z Puerto Leguízamo.pic.twitter.com/9GI0YVLZF3 — flankes (@flankes838811)March 23, 2026

Komandant vazduhoplovnih snaga, general Carlos Fernando Silva, rekao je da je u avionu bilo 11 članova posade i 114 putnika. To znači da je sudbina više od 30 ljudi za sada nejasna. Prema riječima regionalnog guvernera, većina putnika bili su vojnici, ali u avionu je bilo i nekoliko policajaca.

Na društvenim mrežama objavljeni su video-snimci koji prikazuju oblake sivog dima i olupinu aviona.

