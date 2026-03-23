logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poginulo najmanje 8 ljudi, veliki broj teško povrijeđenih: Detalji pada aviona u Kolumbiji (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Najmanje 8 poginulih u padu kolumbijskog vojnog aviona nakon polijetanja, 83 povrijeđenih, 14 kritično. Uzrok nesreće još nije poznat, potraga za nestalima traje.

Detalji pada aviona u Kolumbiji Izvor: X/flankes/printscreen

Najmanje osam ljudi poginulo je kada se kolumbijski vojni avion srušio ubrzo nakon poletanja na jugu zemlje, saopštile su regionalne vlasti.

Prijavljeno je da su još 83 osobe povrijeđene, od kojih je 14 u kritičnom stanju, izvijestio je regionalni guverner John Gabriel Molina Acosta nakon sastanka tima za hitne intervencije. Avion se srušio nekoliko minuta nakon polijetanja sa aerodroma Puerto Leguizamo u regionu Putumayo blizu granice sa Peruom, napisao je ministar odbrane Pedro Sanchez na platformi X. Uzrok nesreće nije poznat.

Komandant vazduhoplovnih snaga, general Carlos Fernando Silva, rekao je da je u avionu bilo 11 članova posade i 114 putnika. To znači da je sudbina više od 30 ljudi za sada nejasna. Prema riječima regionalnog guvernera, većina putnika bili su vojnici, ali u avionu je bilo i nekoliko policajaca.

Na društvenim mrežama objavljeni su video-snimci koji prikazuju oblake sivog dima i olupinu aviona.

(Mondo.rs)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ