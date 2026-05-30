"Sad i nikad više, ovo je haos!": Na ulazu u Grčku "zarobljeno" više od 60 autobusa, putnici čekaju od sinoć

Danas je na ulazu u Grčku zabilježen pravi saobraćajni kolaps sa kilometarskim kolonama. Zarobljeno je više od 60 autobusa, a revoltirani putnici svjedoče da na granici čekaju još od sinoć.

Izvor: Shutterstock.com/Ajdin Kamber/Bascar

Na ulazu u Grčku danas su zabilježene ogromne gužve, a prema objavama putnika na društvenim mrežama, na graničnim prelazima formirane su kilometarske kolone u kojima se nalazi veliki broj autobusa i putničkih vozila.

Na društvenoj mreži Fejsbuk pojavile su se fotografije i komentari putnika koji navode da je situacija na granici veoma teška i da se kolona pomijera izuzetno sporo.

"Trenutno na ulazu u Grčku, preko 40 autobusa čeka u koloni. Ogromna gužva i užasno se polako pomijera kolona", navodi se u jednoj od objava koja je privukla pažnju brojnih korisnika.

U komentarima ispod objave putnici opisuju višesatna čekanja i nezadovoljstvo zbog zastoja na granici.

"Od sinoć smo tu sa autobusom. Sad i nikad više, ovo je haos", napisao je jedan od putnika.

Drugi korisnik naveo je da je situacija još ozbiljnija nego što se na prvi pogled čini.

"Evo sad sam se čula sa roditeljima, 65 autobusa ima na granici Makedonija - Grčka", stoji u komentaru.

Neki od njih tvrde i da je čekanje vrijedno, pogotovo kada se zna da je krajnja destinacija pravi odmor i uživanje u suncu i slanoj vodi.

Za sada nema zvaničnih informacija o razlozima velikih zadržavanja, ali se pretpostavlja da su pojačan intenzitet saobraćaja i smjena turista doprinijeli stvaranju ogromnih kolona na graničnim prelazima.

Grčka je i ove godine jedna od najpopularnijih destinacija za turiste iz regiona, zbog čega se tokom ljetne sezone često bilježe gužve na ulazu u ovu zemlju. Putnicima koji planiraju putovanje savjetuje se da prije polaska provjere stanje na graničnim prelazima i da se pripreme na duža čekanja.

(Telegraf/MONDO)