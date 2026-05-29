Zbog majice sa simbolima "agresorske vojne snage": Državljanin BiH kažnjen sa 700 evra u Hrvatskoj

Autor Haris Krhalić
Policija na Cavtatu uhapsila je 35-godišnjeg državljanina BiH.

Policijski službenici Stanice granične policije Gruda uspješno su završili kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, koji je sankcionisan zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

"Muškarac se u četvrtak, 28. maja, u podnevnim časovima kretao samim centrom Cavtata obučen u majicu na kojoj su bili istaknuti motivi koji simbolizuju agresorsku vojnu snagu, odnosno jedinice i opremu agresorske vojske iz Domovinskog rata", naveli su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Policijska stanica je u kratkom roku zaprimila više prijava uznemirenih građana.

"Takvim ponašanjem je kod većeg broja građana izazvao uznemirenost i nelagodu, zbog čega je policija o navedenom događaju zaprimila više dojava", potvrdili su iz nadležne policijske uprave.

Zbog sumnje da je počinio prekršaj iz člana 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 35-godišnji muškarac je uhapšen i priveden u policijske prostorije na ispitivanje. Sporni odjevni predmet je odmah oduzet uz zvaničnu potvrdu.

Nakon hitno sprovedenog kriminalističkog postupka, državljanin BiH je uz optužni prijedlog odveden na Opštinski sud u Dubrovniku. Dežurni sudija ga je proglasio krivim za narušavanje javnog reda i mira i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu od 700 evra.

